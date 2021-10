Mi vida está llena de montones de buenas intenciones, desde obsequios elegidos con amor, pero no entregados al destinatario previsto, hasta proyectos ambiciosos que aún no se han completado y listas: en mi teléfono, en cuadernos, en el reverso de los sobres o incluso en mi mano. Ni siquiera hablemos de los estantes de libros de autoayuda comprados con entusiasmo, con el lomo firmemente intacto, ya que solo se han leído los primeros capítulos. A los nueve años, escribí sobre la sensación de estar en un ascensor, atrapado entre dos niveles. Pequeño, con gafas, me sentí perpetuamente incomprendida. La incomodidad, la insuficiencia y el sentido de “otro” han sido compañeros constantes en mi vida.

Después de lidiar con el encierro y educar en casa a dos hijas en edad de primaria, lo que magnificó mis muchas luchas y me dejó mucho tiempo para reflexionar sobre ellas, descubrí por qué. Tengo trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH. Con compañeros estables que incluyen afecciones como el autismo, la dislexia y la dispraxia, el TDAH es un tipo de "neurodiversidad" en la que la función cognitiva difiere de la de la mayoría de la población, el neurotípico. Los rasgos centrales del TDAH son falta de atención (hola, distracción, falta de concentración, organización), impulsividad (oh, hola, impaciencia, atracones, respuestas emocionales desproporcionadas) e hiperactividad (hola, inquietud excesiva, demasiado hablador). El desafío de funcionar con éxito en un mundo neurotípico es real. Piensa en una persona zurda, tijeras diestras.

Me sentí indulgente de buscar un diagnóstico, ya que he vivido casi 40 años sin uno. Entonces, resulta que hay muchos como yo. Hay un nombre para mujeres como yo: "las chicas perdidas". Han viajado a la edad adulta, sin descubrir su neurodiversidad y pueden tropezar con etiquetas que incluyen soñadora, descuidada, desordenada e inconsistente. Indulgente, no lo es. Las realidades del TDAH pueden conducir a problemas potenciales y de salud mental como depresión, ansiedad y una autoestima terriblemente baja. Bingo, tengo la casa llena. Estos problemas se agravan cuando no se diagnostican. Las consecuencias pueden alterar la vida y causar dificultades en la carrera, el matrimonio, las amistades y más allá de una persona.

Enmascaramos, poniéndonos un frente para disfrazar los rasgos que nos causan una vergüenza abrumadora; somos divertidos porque distrae de nuestro desorden; y somos muy útiles porque oculta nuestra necesidad de ayudar. Somos exaltados para que las críticas no nos lleguen y nos causen un dolor profundo debido a la disforia sensible al rechazo, otro regalo del trastorno que sigue dando.

Mi comprensión limitada de la condición fue su prevalencia en los niños pequeños y la inclinación de la gente a afirmar erróneamente que "todo el mundo tiene un poco de TDAH". No es cierto. La afección varía en gravedad y algunos experimentan síntomas más debilitantes que otros. La "función ejecutiva" se refiere a la capacidad del cerebro para planificar, concentrarse y gestionar múltiples tareas. En las personas con TDAH, esto se ve comprometido, por lo que llegar tarde, perder cosas, procrastinar y abrumar son cosas comunes.

Se desconoce la causa exacta del TDAH, pero los investigadores sugieren que un nivel reducido del neurotransmisor "dopamina" contribuye. La dopamina es un mensajero químico que nos ayuda a sentir placer y recompensa al mismo tiempo que regula el sueño, el estado de ánimo y la función ejecutiva. El tratamiento clínico para el TDAH tiene como objetivo aumentar los niveles de dopamina, lo que se realiza con el uso de anfetaminas. Desde estar al fondo en la farmacia hasta sentirse como un desgarrador travieso simplemente ingiriendo las cápsulas todos los días, tomar una sustancia fuertemente controlada puede parecer algo extraño. Algunos han descrito que tomar medicamentos para el TDAH es similar a ponerse anteojos cuando no puede ver: proporciona claridad de pensamiento, concentración e impulso que de otro modo faltaba. ¿Yo? Me sentí conectada y motivada, pero en conjunto un poco demasiado nerviosa para querer perseguirlo a largo plazo.

Pero hay buenas noticias. Algunas personas ven el TDAH como una superpotencia y estoy de acuerdo en que tiene ventajas. La creatividad, el ingenio, la tenacidad y la resistencia, junto con las habilidades de conversación, la energía y el hiperconcentrado son solo algunos de ellas. Esto último es algo que se puede utilizar para impulsar cualquier cosa, desde empresas comerciales hasta metas personales. La hiperconcentración describe un estado en el que muy poco puede distraerte. Ciertamente una superpotencia.

Leer más: No terminar de leer un libro después de empezarlo es un insulto a los autores

Mi diagnóstico es relativamente nuevo y todavía estoy aprendiendo estrategias de afrontamiento que me ayudarán a prosperar cuando me sienta como un salmón nadando contra la corriente. Mi diagnóstico me dio respuestas y me dejó con preguntas, ¿qué pasaría si y ahora qué? En este momento, me acepto por completo. Ya no estoy perdida. La neurodiversa, soñadora, desordenada, con una novela aún sin escribir.

Elizabeth McGregor es escritora independiente.