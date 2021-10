No estaba preparada para el dolor de un aborto espontáneo. Me sorprendió aún más que no tuviera derecho a una licencia por duelo, sino que por ley tuviera que tomar una licencia por enfermedad. Lo que sentía no era una enfermedad. Fue doloroso en lo físico, sí, pero la sensación predominante que tuve fue el pesar.

Fue una profunda sensación de pérdida de esperanzas, sueños y duelo por un futuro arrebatado con un bebé que nunca pude abrazar. Y es algo que le sucede a más o menos uno de cada cuatro embarazos. Dos años y medio después de mi último aborto espontáneo, no puedo creer que esta gran injusticia sea justificable en 2021, sin embargo, esa es la ley actual para cualquiera que pierda un bebé antes de las veinticuatro semanas.

Sabía que estaba teniendo un aborto espontáneo durante mi primer embarazo. Ocurrió en el trabajo. Tenía previsto hablar por primera vez con el ejecutivo de mi sindicato. Esperaba esta oportunidad y quería mostrar la diferencia que hacíamos para nuestros miembros al asegurar que sus preocupaciones en el lugar de trabajo se reflejaran en las políticas laborales. Proteger y mejorar los derechos de los trabajadores es algo en lo que he hecho campaña de forma activa durante la mayor parte de mi vida adulta. Debido a esto, fue extraño que en lo que respecta a mis propios derechos en el trabajo, tal vez estaba más avergonzada de lo que debería haber estado. Pero el dolor puede privar a las personas de su yo normal.

En lugar de hablar y decir lo que sabía que le pasaba a mi cuerpo en ese momento (los reveladores calambres en la barriga y las manchas), me quedé donde estaba, busqué en Google clínicas de ultrasonido cercanas y reservé para la hora del almuerzo. Me senté allí devastada porque no había nada que pudiera hacer para detener un aborto espontáneo tan temprano en el embarazo, al mismo tiempo no quería creer que sucedía. Me concentré en mi informe, di respuestas sólidas y contundentes a las preguntas que se me hicieron. Nadie hubiera sabido lo que en realidad me pasaba.

Luego volví caminando a la oficina sola y adolorida. Nunca me había sentido más sola que en ese momento, volví a mi escritorio y esperé la hora del almuerzo para hacerme el ultrasonido que confirmó mis miedos y dolores. Al mirar hacia atrás ahora, si tuviera dolores de estómago o sangrado de mi cuerpo causado por cualquier otra cosa que no fuera un aborto espontáneo, habría dicho: "Estoy enferma, estoy enferma y necesito ver a un médico". Mis colegas y queridos amigos con los que trabajé habrían estado allí para apoyarme, pero por alguna razón intrínseca me quedé callada.

Aunque iniciativas importantes como la Semana de Concientización sobre la Pérdida de Bebés y ver a más personas hablar, como mis valientes amigas, las diputadas Olivia Blake y Bell Ribeiro-Addy, ayudan a romper el estigma del aborto espontáneo y la pérdida de bebés, la ley todavía es demasiado lenta para cambiar. Aunque mi empleador anterior me dio tiempo y espacio para recuperarme, todavía enviaba notas de enfermedad de mi médico de cabecera.

Sin embargo, unos días después de que el dolor se calmó, no estaba enferma, estaba de duelo. No podía comer ni dormir. Tomó tiempo y el apoyo de las buenas personas que me rodean. No me puedo imaginar pasar por todo eso sin un empleador que me apoye. Sin embargo, miles de mujeres lo hacen y es por eso que la ley debe cambiar. Es por eso que presento un proyecto de ley el martes 19 de octubre para extender la licencia por duelo pagada a las personas que abortan antes de las veinticuatro semanas. Tiene el apoyo de todos los partidos, pero sé que proyectos de ley de este tipo no llegan muy lejos sin el apoyo del gobierno.

Me gustaría que fuera un periodo más largo que los dos días que dan en otros países, pero sería un comienzo. Reddit en EE.UU. ofrece hasta ocho semanas y media de licencia por duelo después de un aborto espontáneo. La primera vez, me tomó dos días abortar por completo.

La segunda vez, llevé a los pequeños conmigo durante casi una semana hasta que me sometieron a anestesia general para extraerlos. Durante el tiempo que descubrí que los gemelos no tenían latidos cardíacos e ir al hospital, traté de trabajar. No fue lo más inteligente, pero seguí adelante hasta que una mujer muy embarazada se unió a una reunión. Una vez más, hice la reunión, miré su vientre por completo redondo y sabía que el mío no crecería así esta vez. Ninguna mujer debería sentirse obligada a quedarse en casa o trabajar; deberían tener el espacio y la opción de cómo manejar el duelo.

Ser obligada a tomar una licencia por enfermedad tiene el efecto indeseado de reforzar el sentimiento de una mujer de que su cuerpo le ha fallado o que de alguna manera tiene la culpa cuando el aborto espontáneo es parte del embarazo.

La ley necesita con urgencia ponerse al día con la sociedad y dar tiempo para llorar y sanar. El aborto espontáneo puede enfermar a una persona, pero no es una enfermedad; es hora de que la ley deje de tratarlo como tal.

Sarah Owen es la diputada del Partido Laborista de Luton North