Hubo un tiempo en que Netflix habría matado por un éxito como Squid Game. El drama de supervivencia surcoreano, sobre un elaborado concurso que enfrenta a deudores desesperados entre sí en una serie de juegos infantiles mortales, ha atravesado el abarrotado panorama televisivo como un machete. A fines de septiembre, nueve días después de su lanzamiento, el jefe de Netflix, Ted Sarandos, afirmó que existía una "muy buena posibilidad" de que Squid Game se convirtiera en la serie más vista de la plataforma de streaming. Desde entonces, se ha mantenido obstinadamente en la cima de las listas de éxitos en su natal Corea del Sur, en Reino Unido y en todo el mundo. Una vez que tenga sus ganchos, ¿o deberían ser tentáculos?, en ti, simplemente no te podrás soltar.

Entonces, ¿qué es lo que hizo que Squid Game fuera un éxito tan convincente? No hay nada radicalmente nuevo o diferente al respecto. La premisa de Squid Game se ha comparado ampliamente con The Hunger Games, que a su vez toma prestado generosamente de las películas Battle Royale y The Running Man. También tiene ciertas similitudes con otras series de Netflix, que generalmente se rigen por un “estilo de casa” bastante consistente. Esto toma la forma de una sensibilidad estética semi-estandarizada que se deriva del uso de cámaras “aprobadas” y la necesidad de optimizar el encuadre y la iluminación para verlas en las pantallas de los teléfonos móviles, así como una tendencia hacia "películas de 10 horas" muy serializadas, en lugar de historias episódicas tradicionales. Incluso su título se ajusta a la contundente fórmula de dos o tres sílabas que se puede ver en muchas de sus series recientes más importantes (entre ellas, Tiger King, The Witcher, Bridgerto, Lupin, Money Heist, Stranger Things, Sex / Life, Sweet Tooth ), y seguramente debe ser deliberado. Pero Squid Game es mucho más que una simple fórmula. Y ha hecho que la mayoría de los otros programas de Netflix se vean positivamente mediocres en comparación.

Antes de las guerras del streaming, cuando los programas lograban alcanzar una popularidad febril y comparativamente rápida, generalmente era porque ofrecían algo nuevo. Game of Thrones revitalizó el género de fantasía televisiva con valores de producción sin precedentes y escenas de batalla épicas. Breaking Bad desarrolló un estilo visual fresco e idiosincrásico y subvirtió algunas de las convenciones más inmutables del género criminal. Squid Game, por otro lado, no cambia las reglas del juego. Su popularidad se debe principalmente al simple hecho de que es bueno: una historia bien contada, escrita de manera accesible, carismáticamente actuada y dirigida con brusquedad. Para que cualquier serie en coreano logre el escenario mundial, para que el público de habla inglesa "supere la barrera de los subtítulos de una pulgada de alto", como lo expresó memorablemente Bong Joon-ho, ser bueno es, por supuesto, un requisito previo. Pero, ¿qué dice esto sobre los otros "éxitos" de Netflix que ha estado dejando a su paso?

Toma al campeón reinante en las listas de audiencia de todos los tiempos originales de Netflix TV: Bridgerton. El programa obviamente tiene muchos defensores, pero su atractivo es el de una telenovela, vestida con el dinero y la estética de la televisión de "prestigio" (excepto por el CGI de apariencia incongruentemente barata). El siguiente en la lista, unido al agradable thriller francés Lupin, es la valiente adaptación de fantasía The Witcher, un canto fúnebre y sin sentido del humor de una serie que se tambalea incómodamente entre sus inclinaciones de género más excéntricas y la necesidad de ser tomado en serio, para justificar las pilas de dinero invertido en su fabricación. El abismo artístico entre cualquiera de estos programas y Squid Game es enorme. Y, sin embargo, estas dos series son asombrosamente, aunque desconcertantemente, populares, vistas por decenas de millones y estudiadas minuciosamente en redes sociales.

Netflix es famoso por ser reservado sobre sus cifras de audiencia, y con poca frecuencia publica fragmentos seleccionados de datos, con fines de promoción en lugar de información. Debido a que su base de suscriptores se expande constantemente, tiene sentido que la lista más vista de Netflix siempre esté poblada por adiciones recientes, pero también es una condena silenciosa de la vida útil de una serie de Netflix. Antes de Netflix, el éxito de un programa de televisión se definía, en parte, por su posibilidad de volver a verlo. Las mejores series de hace 10, 20, 30 años todavía son vistas amplia y regularmente por personas que las conocen bien, mientras que también son descubiertas por nuevas generaciones de espectadores. No creo que se pueda decir lo mismo de Orange Is the New Black, Mindhunter o incluso BoJack Horseman, por nombrar algunos de los mejores originales de Netflix de años pasados. Una serie como Maniac de 2018 puede estar en internet un día y luego desaparecer por completo al siguiente, con un agujero en la memoria tan fuerte que terminarás necesitando Google solo para comprobar que no lo soñaste.

Squid Game merece la atención y los elogios que está recibiendo, pero Netflix no debe recibir demasiado crédito. El servicio de transmisión lanzó más de 100 series de televisión solo el año pasado; es justo decir que la tasa de éxito de los programas populares y artísticamente valiosos están por los suelos. “Tira suficiente barro a la pared y algo se pegará” es un consejo complicado en la mayoría de las situaciones. En el lucrativo mundo de la producción de televisión, debería parecer una locura. Pero para Netflix, es básicamente un mantra. Es solo que esta vez, algo realmente se ha quedado.

