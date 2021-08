En una conferencia de prensa el martes en Kabul, un portavoz talibán prometió que las mujeres en el nuevo "Emirato Islámico" no serían discriminadas y que se les otorgarían derechos en el marco de la sharia. Esa última palabra es desencadenante para las mujeres musulmanas en todo el mundo, pero particularmente en Afganistán, donde las libertades que han disfrutado durante las últimas dos décadas probablemente serán revocadas por las lecturas rígidas y restrictivas de la sharia por parte del grupo extremista. Pero no tiene por qué ser así.

“Sharia” es uno de esos términos esquivos que muchos piensan que connota algún tipo de ley islámica grabada en piedra. Sin embargo, la mayoría de los musulmanes no pueden definirlo o describirlo con seguridad. Recuerdo haber escuchado la palabra por primera vez cuando era una adolescente estadounidense durante las secuelas de los ataques del 11 de septiembre, cuando las imágenes de mujeres vestidas con burka y terroristas armados dominaban los principales medios de comunicación, incitando al apoyo para la eventual invasión de Afganistán. No pude reconciliar estas imágenes con el Islam con el que me criaron, y tampoco me di cuenta de lo que realmente implicaba la sharia. Las preguntas sobre mi fe y su compatibilidad con el feminismo me llevaron a obtener mi maestría en Derecho Islámico en la Universidad de SOAS en Londres, y casi una década después, todavía estoy desaprendiendo los puntos de vista patriarcales sobre los roles y derechos de las mujeres en el Islam.

Al estudiar el fiqh, o jurisprudencia islámica, aprendí que la sharia, que significa "camino", de hecho se refiere a la interpretación humana de las fuentes divinas. No es en sí mismo divino o inmutable, sino que está continuamente abierto a revisión, según numerosos estudiosos religiosos. Tampoco es mutuamente excluyente con los derechos de las mujeres: ¿cómo podría serlo, cuando el Islam es una fe que ha otorgado a las mujeres derechos sin precedentes históricamente, como el consentimiento antes del matrimonio, la capacidad de divorciarse, la independencia financiera y la herencia de bienes?

Históricamente, sin embargo, muchos regímenes gobernantes y grupos religiosos en el mundo musulmán han manipulado la sharia para servir agendas patriarcales extremistas. En Irán, las versiones de la sharia implementadas después de la Revolución Islámica de 1979 redujeron la edad mínima para contraer matrimonio de las niñas de 18 a 13 años, las excluyeron de muchas universidades e impusieron el uso de hiyabs. Poco después, en Pakistán, el nuevo código penal inspirado en la sharia exigía que las víctimas de violación presentaran cuatro testigos varones o se arriesgarían a ser condenadas por adulterio.

Tales decisiones están en completa contradicción con la visión igualitaria que el Profeta Mahoma puso en marcha por primera vez. Muchos creen que cuando introdujo regulaciones a la primera comunidad musulmana en la Arabia del siglo VII, eran para ese contexto socio-histórico particular, ni normativo ni vinculante para siempre, y que las reformas que mejoraron las posiciones de las mujeres durante el tiempo de la revelación estaban destinadas para continuar en un curso de mejora progresiva. Pero en el siglo Xx , la jurisprudencia islámica ortodoxa se fosilizó, y los musulmanes fundamentalistas del futuro percibieron que la sharia de siglos de antigüedad tenía autoridad para siempre.

La sharia es claramente un término muy complejo y mal interpretado, con varios significados para varios musulmanes. Todo se reduce a cómo ve las fuentes de la ley islámica, como mandamientos eternamente vinculantes o como reglas para un momento específico, del cual podemos extraer pautas y principios. Gran parte de la resistencia musulmana a la reforma se debe a la idea errónea de que la sharia es intrínsecamente sagrada. Pero "la sharia puede evolucionar con las sociedades islámicas para abordar sus necesidades hoy", afirma Muslims for Progressive Values, con sede en Los Ángeles, que denuncia a la sharia como un sistema legal o una creación de Dios.

El autor turco Mustafa Akyol, en Islam Without Extremes, explica que replicar la experiencia política de los primeros musulmanes seleccionando una versión autorizada de la sharia es un error inútil. Se hace eco de las opiniones del erudito sudanés Abdullahi Ahmed An-Na'im, quien sostiene que el mejor estado para los musulmanes es el secular; solo entonces se puede ser "musulmán por convicción y libre elección".

Las interpretaciones arbitrarias y absolutistas de la sharia no solo despojan a los musulmanes de la libertad de interpretar su fe de manera plural, sino que también impactan severamente la vida de las mujeres. Por lo tanto, de ninguna manera debemos sentirnos apaciguados por la promesa de los talibanes de que las mujeres tendrán derechos dentro de la sharia, ya que su versión regresiva ha demostrado en el pasado que constituye matrimonios de menores, confinamiento en hogares y exclusión de la educación.

“Las mujeres son la pieza central de la agenda de los islamistas políticos”, escribe la erudita egipcia-estadounidense Leila Ahmed en su libro Mujeres y género en el Islam. Ella sostiene que el mensaje de la fe es "obstinadamente igualitario" y que un "profundo abismo" lo separa del Islam "establecido". Educadoras como Ahmed se esfuerzan por revertir las políticas sexistas al priorizar los principios éticos del Islam sobre los tecnicismos desgastados por el tiempo de la sharia estancada.

Musawah, un movimiento por la justicia y la igualdad en la familia musulmana, ha trabajado para redefinir las normas legales sexistas obsoletas para responder a la realidad cambiante de la vida de las mujeres musulmanas. Uno de sus miembros fundadores, el antropólogo legal Ziba Mir-Hosseini, ha escrito que el término sharia nunca se menciona en el Corán en el sentido de un sistema de derecho. Sin embargo, Ahmed cita una encuesta en su libro en la que la mayoría de las estudiantes universitarias en Egipto estuvieron de acuerdo en que "la ley sharia debería convertirse en la ley del país". Ella duda que estas mujeres tuvieran alguna idea acerca de las injusticias y brutalidades hacia la mujer que propugna la sharia política, pero señala que todavía se sentían obligadas a seguir un sistema legal marcado con la etiqueta de la sharia de todos modos.

Si la sharia es demasiado sentimental para desmantelarla o deshacerse de ella por completo, ¿cómo sería el mejor escenario de la sharia para las mujeres? Para empezar, varios eruditos religiosos con suficiente influencia tendrían que revisar los fundamentos de la ética de género islámica. La Sharia, tal como la conocemos, se formó a partir de ciertas concepciones sociales de género que han evolucionado desde entonces, junto con los roles de las mujeres en la sociedad. Los reformistas argumentan que estos preceptos primordiales de la sharia, que reflejaban un sistema jerárquico con la tutela masculina sobre las mujeres, no se pueden trasponer a las circunstancias modernas.

Muchos activistas y académicos ya se han embarcado en este viaje, como la feminista marroquí Asma Lamrabet, que aboga por interpretar el Corán a la luz de la igualdad de derechos universales que se han convertido en los estándares de nuestro tiempo, tal como los académicos de siglos anteriores interpretaron el texto de su propias perspectivas sociohistóricas. Sa'diyya Sheikh, de Ciudad del Cabo, cree que el remedio podría estar en el sufismo, la rama mística del Islam, donde las afirmaciones de los hombres de tener autoridad sobre las mujeres podrían verse como un desafío a la superioridad exclusiva de Dios. Es un enfoque del que se hace eco la feminista y teóloga afroamericana Amina Wadud, quien ha escrito que los perpetradores de la opresión y la misoginia son una afrenta a la “Unidad” de Dios que es fundamental para la creencia islámica.

El Islam que estos eruditos predican protege y empodera a las mujeres, y está muy lejos de las enseñanzas perpetradas por la sharia de los talibanes, un dogma sexista que refuta la esencia misma de la religión. De cara al futuro, si queremos cerrar la brecha entre el espíritu y la práctica del Islam, debemos buscar y centrar estas voces que abogan por la reforma desde un marco de fe, uno que no discrimina por motivos de género. Para citar un ensayo de Wadud, "No importa cuánto tiempo haya sido el patriarcado el baluarte de las comunidades humanas, es insostenible y es no islámico".

Hafsa Lodi es periodista y autora de 'Modesty: A Fashion Paradox'.