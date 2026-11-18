Fiona, la famosa hipopótamo del Zoológico de Cincinnati, se sometió a una colonoscopia esta semana, y ahora los veterinarios pusieron a prueba un nuevo método para ayudar al animal a expulsar el gorro tejido que se tragó después de que cayó accidentalmente en su recinto.

El equipo de cuidado animal del zoológico pidió prestada una plataforma vibratoria a una granja animal con la esperanza de que las vibraciones estimulen el movimiento intestinal de Fiona y ayuden a que el gorro avance por su tracto digestivo, informó el zoológico el miércoles.

El zoológico publicó el miércoles un video en redes sociales en el que se puede ver a Fiona resoplando y moviéndose en un recinto lejos de los visitantes.

Veterinarios la sedaron por segunda vez el martes para evaluar su estado de salud, indicó Mike Wenninger, director de salud animal del zoológico.

Un ultrasonido reveló cierta acumulación en sus intestinos, indicando que el animal aún intenta expulsar la obstrucción, indicó Wenninger. También se le realizó una colonoscopia, utilizando un endoscopio de unos tres metros (9 pies), agregó.

Especialistas le han indicado al zoológico que la cirugía no es una opción para un hipopótamo adulto, explicó Wenninger.

Fiona, que se convirtió en una sensación a nivel mundial debido a su diminuto tamaño cuando nació de forma prematura en 2017, ha sido inspiración para libros, una línea de cerveza y juguetes. Durante su primer año de vida, el zoológico registraba su progreso mientras seguidores en todo el mundo seguían su crecimiento por internet.

Al principio no podía mantenerse en pie por sí sola y nació con un peso de apenas 13,2 kilogramos (29 libras), 11,3 kilos (25 libras) menos que el peso mínimo de nacimiento registrado para su especie.

Fiona se tragó el gorro hace poco más de una semana. Un visitante arrojó el objeto al aire y quedó atrapado en un ventilador de techo, que lanzó el gorro a través de una pequeña abertura ubicada en la parte superior de las ventanas de observación del área, explicó la portavoz del zoológico, Michelle Curley.

El personal del zoológico vigila actualmente a Fiona las 24 horas, mientras intenta mantenerla hidratada y le da de comer sus alimentos favoritos para ayudarla a expulsar el gorro, informó el zoológico.

“Su equipo de cuidado incluso le ofreció a oler café, un aroma que siempre le ha gustado", explicó Curley. "Y se pusieron muy felices cuando la vieron reaccionar”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.