Piden la renuncia del CEO de Roblox tras enviar una carta de cese a un “cazador de depredadores” en línea

El director ejecutivo de Roblox enfrenta una ola de críticas después de que su empresa enviara una carta de cese y desistimiento a un YouTuber conocido por exponer a presuntos depredadores de menores en la plataforma de juegos en línea.

Según se informó, Roblox Corporation presentó la semana pasada una queja legal contra un creador de contenido de 22 años conocido como “Schlep”, quien reveló el hecho en un video de YouTube. El director ejecutivo de la plataforma es su fundador, David Baszucki.

Al publicar en X la carta completa de cese y desistimiento, los abogados de la compañía alegaron infracciones como la simulación de poner en peligro a menores y la difusión de información personal, y argumentaron que tales acciones eludían los canales oficiales de moderación.

Schlep, un autodenominado “cazador de depredadores” con más de 767.000 suscriptores en YouTube, vio cómo se cerraban todas sus cuentas vinculadas a Roblox en medio del mediático enfrentamiento con la compañía.

open image in gallery El YouTuber conocido como Schlep expresó su indignación después de que Roblox le enviara una carta de cese y desistimiento ( Libs of TikTok/X )

Por su parte, Schlep —quien asegura que sus investigaciones llevaron a la detención de seis personas que intentaban captar menores en Roblox— acusó a la empresa de ignorar de forma reiterada las pruebas que él y otros streamers vigilantes habían presentado.

En su video, Schlep alega que su motivación proviene de una experiencia personal, ya que fue víctima de acoso sexual infantil en la plataforma, lo que, según dijo, lo llevó a intentar suicidarse. The Independent se puso en contacto con Schlep para obtener comentarios y verificar sus afirmaciones.

Schlep también afirmó que Baszucki lo bloqueó en X.

El congresista demócrata Ro Khanna inició una petición en línea contra Roblox y acusó a la plataforma de carecer de medidas de seguridad infantil adecuadas. Su meta es reunir un millón de firmas para el viernes.

“Roblox no hace lo suficiente para proteger a nuestros niños, informar a los padres y perseguir a los depredadores infantiles”, afirmó Khanna en un video de TikTok.

open image in gallery El congresista demócrata Ro Khanna inició una petición en línea contra Roblox y acusó a la plataforma de carecer de medidas de seguridad infantil adecuadas ( Getty Images for Court Accountab )

Tras la amenaza legal de Roblox, Schlep contactó al senador republicano Ted Cruz por X y luego por correo el lunes, para pedir atención política sobre las políticas de seguridad de la empresa.

Afirmó que la presunta negligencia de la plataforma en la protección de jugadores menores ya había sido objeto de demandas en Texas. No se supo de inmediato si la oficina de Cruz respondió.

El caso desató una fuerte reacción y reabrió el debate sobre la moderación en las plataformas frente a las acciones de vigilantes, mientras críticos acusaban a Roblox de actuar con hipocresía y de poner las amenazas legales por encima de la seguridad infantil.

Campañas como “#FreeSchlep” y “#BoycottRoblox” han cobrado impulso, respaldadas por creadores de gran alcance como MoistCr1TiKal y JiDeon.

Una petición que insta a Baszucki a “solucionar lo que ha provocado o renunciar” sumaba más de 48.000 firmas hasta la mañana del jueves. Otro video que mencionaba dichas peticiones para la renuncia del CEO de Roblox acumuló más de 1,2 millones de visualizaciones en YouTube.

Tras la ola de críticas, Roblox Corporation emitió el miércoles un comunicado en el que explicó por qué eliminó a los grupos de vigilantes de la plataforma, sin mencionar explícitamente a Schlep.

“Aunque pudieran tener buenas intenciones, los vigilantes que hemos expulsado llevaron a cabo acciones inaceptables que crean un entorno inseguro para los usuarios”, indicó la compañía.

“Al igual que los depredadores reales, en muchos casos se hacían pasar por menores, iniciaban contacto con otros usuarios y luego intentaban dirigirlos a otras plataformas para mantener conversaciones de carácter sexual explícito”.

Roblox añadió que, si bien la mayoría de las interacciones entre sus más de 111 millones de usuarios activos diarios son “seguras y cordiales”, existen “actores malintencionados” que buscan evadir su sistema de moderación.

La empresa recalcó que presentar denuncias mediante los canales oficiales resulta más seguro y eficaz que recurrir a las acciones de los vigilantes.

The Independent se ha puesto en contacto con Roblox Corporation para obtener más información.

Traducción de Leticia Zampedri