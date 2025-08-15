La charla de Taylor Swift con los Kelce en "New Heights" marca un hito para los pódcast

Dado que nada de lo que hace Taylor Swift es pequeño, su conversación de dos horas con su novio Travis Kelce y su hermano Jason Kelce en su pódcast "New Heights" marca un momento decisivo para un formato de medios que ya ha sobrevivido al dispositivo para el que fue nombrado.

Para la tarde del jueves, la charla del miércoles por la noche ya había sido vista más de 11,7 millones de veces en YouTube. Pero eso es solo una fracción de su circulación: los clips distribuidos en Instagram, TikTok, X y otros lugares han recibido más de 400 millones de vistas, y el episodio también estaba disponible para streaming en plataformas de audio.

Swift, quien rara vez concede entrevistas a periodistas, reveló información clave sobre su próximo álbum, "The Life of a Showgirl", y habló sobre sus relaciones con Travis Kelce y su familia, y su alegría de obtener el control total de su trabajo pasado, una búsqueda de años.

Fue una revelación para los fans con quienes principalmente se ha comunicado a través de su música y pistas ocultas en redes sociales, una búsqueda del tesoro de pistas sobre lo que está haciendo profesionalmente.

Alex Antonides, un superfan de Dallas, dijo a The Associated Press: "No hemos escuchado a Taylor hablar en una entrevista tan extensa como esa en unos cinco años. Nunca ha estado en una situación tan cómoda tampoco. Siempre ha sido algo más profesional, como un entrevistador profesional haciéndole preguntas. Y luego esto es como con su novio y su hermano. Así que fue... un entorno en el que realmente nunca la habíamos visto antes".

Las celebridades prefieren una cara amigable para charlas públicas

Swift consolidó una tendencia que se ha visto en los últimos años entre artistas, figuras deportivas y políticos que buscan transmitir mensajes particulares. Rostros amigables para una conversación extensa superan las preguntas de periodistas curiosos e indiscretos. En este caso, Swift y Travis Kelce se tomaron de los brazos y se miraron con ternura entre preguntas admirativas. "Mi novio dice", comentó Swift en apartes cuando Kelce exageraba.

Nick Cicero, fundador de Mondo Metrics, que estudia la industria del pódcast, afirmó: "Los hermanos Kelce se han convertido en los Barbara Walters de su generación".

Los fanáticos lo devoraron. Britton Copeland, quien se hace llamar Britton Rae en TikTok, dijo en una entrevista por Zoom: "Creo que es realmente agradable y refrescante, especialmente para una mujer cuya base principal de fanáticos son mujeres jóvenes, ver a alguien que celebra tanto a su pareja y que no se autodeprecia de manera negativa, sino que realmente admira lo que hacen, y no intentan minimizar eso".

Los intérpretes de Swift inmediatamente comenzaron discusiones en línea sobre lo que todo significa. Un fan discutió teorías sobre la canción aún no escuchada, "The Fate of Ophelia", listada como la primera pista del nuevo álbum. Otros señalaron que la fecha de lanzamiento del álbum, el 3 de octubre, coincidía con el Día Nacional del Cuadro —aparentemente una obsesión de Swift— y el Día Nacional del Novio.

Es probable que tales pistas ocultas hagan que los oyentes regresen a la entrevista de "New Heights" una y otra vez, lo que significa que eventualmente podría convertirse en el episodio de pódcast más escuchado en YouTube. "Tiene una oportunidad", dijo Cicero.

Los pódcast surgieron en la década de 2000 como un formato de programación solo de audio vinculado al ahora desaparecido iPod de Apple. El New Oxford American Dictionary llamó "pódcast" su palabra del año en 2005, incluso cuando muchos en la industria buscaron un nombre alternativo casi tan pronto como se acuñó.

Los pódcast bien considerados como "Serial" ayudaron a llevar el formato al público general hace una década. Particularmente desde la pandemia, y con el crecimiento explosivo de YouTube y personalidades como Joe Rogan, los pódcast en video se han vuelto mucho más populares. Como la mayoría de los pódcast de entrevistas, "New Heights" también se puede disfrutar en un formato de audio, y es ruido de fondo incluso para muchos que lo ven en YouTube, pero poder ver a Swift y los Kelce interactuar tiene sus beneficios.

¿Superará Swift la aparición del presidente Trump con Rogan?

La entrevista de Rogan con el presidente Donald Trump fue un momento clave en la campaña presidencial de 2024, y ha sido vista 59 millones de veces en YouTube en nueve meses. Ciertamente, los Swifties —y posiblemente el propio Trump— estarán ansiosos por ver si la entrevista de "New Heights" supera ese número. Swift es una de las celebridades que ha atraído la ira del presidente.

Sin embargo, aún le queda camino por recorrer para ser un récord. El episodio de pódcast más visto en YouTube, y probablemente el pódcast más consumido de todos los tiempos, es la entrevista de Abdulrahman Abu Maleh con el coach de relaciones Yasser Hazimi para "Secrets to Thriving Relationships" de la empresa saudí Thmanyah. Ha acumulado 144 millones de vistas en dos años.

Los equipos de Swift y los Kelce fueron particularmente hábiles en crear una gran demanda para la entrevista con la forma en que distribuyeron clips a través de varias plataformas de redes sociales, dijo Tom Webster, fundador de Sounds Profitable, una firma que analiza la industria del pódcast. Para la mañana del jueves, los destacados de Instagram solo de la entrevista fueron vistos más de 350 millones de veces, dijo Cicero.

La periodista de Associated Press Alicia Rancilio contribuyó a este despacho desde Detroit.

David Bauder escribe sobre la intersección de los medios y el entretenimiento para la AP. Síguelo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.