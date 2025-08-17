"Weapons" se mantiene en primer lugar de taquilla por segundo fin de semana

"Weapons" logró mantenerse en el primer lugar de los cines en Norteamérica por segundo fin de semana consecutivo desde su estreno, ahuyentando a "Freakier Friday" y al recién llegado "Nobody 2".

La película de terror de Zach Cregger recaudó 25 millones de dólares en 3.450 cines de América del Norte, una caída del 43% respecto de su primer fin de semana. La película se benefició de la opinión del público y de las tendencias en redes sociales para atraer a grandes multitudes.

"Freakier Friday", que perdió la batalla por el primer lugar frente a "Weapons" durante su doble estreno, también mantuvo su segundo puesto, recaudando 14,5 millones de dólares a nivel nacional.

Ambas películas también prevalecieron contra "Nobody 2", la secuela de acción clasificada R. La película protagonizada por Bob Odenkirk recaudó 9,25 millones de dólares en 3.260 cines de América del Norte en su fin de semana de debut.

"Agosto fue fuerte el año pasado, por lo que las comparaciones son difíciles", dijo Paul Dergarabedian, analista de la firma de datos Comscore, señalando el éxito de taquilla de películas como "Deadpool and Wolverine" y la película de terror y ciencia ficción "Alien: Romulus" que se estrenó hace un año.

Este verano es poco probable que alcance el punto de referencia de 4.000 millones de dólares, pero logró ofrecer a los cinéfilos una cartelera dinámica y diversa de películas, agregó.

En seguida, el estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Weapons”, 25 millones de dólares.

2. “Freakier Friday”, 14,5 millones.

3. “Nobody 2”, 9,25 millones.

4. “The Fantastic Four: First Steps”, 8,8 millones.

5. “The Bad Guys 2”, 7,5 millones.

6. “Superman”, 5,3 millones.

7. “The Naked Gun”, 4,8 millones.

8. “Jurassic World Rebirth”, 2,9 millones.

9. “F1: The Movie”, 2,6 millones.

10. “Coolie”, 2,4 millones de dólares.

