"You Can See Everything" arrasa con $19,5 millones en taquilla; "Clayface" queda No. 1

DC Studios logró una victoria modesta sólo para adultos con “Clayface”, recaudando 24 millones de dólares en su fin de semana de estreno, según estimaciones del estudio dadas a conocer el domingo. Pero la mayor historia de éxito en las salas sigue siendo el documental de A24 sobre Elizabeth Holmes, “You Can See Everything”, el cual obtuvo 19,5 millones de dólares en su primer fin de semana.

“You Can See Everything”, dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, pasó de 855 a 2.655 salas. En su expansión, siguió superando con creces las expectativas. Con 45,1 millones de dólares en dos semanas, ya figura entre los documentales más taquilleros de la historia.

“You Can See Everything” se ha convertido en una sensación en parte por atraer oleadas de cinéfilos de la Generación Z, y sus perspectivas de cara a la temporada de premios también van en aumento. Si “You Can See Everything” es nominada a mejor película en los Oscar, sería el primer documental nominado al máximo galardón de Hollywood.

“A24 invirtió algo así como 7 millones de dólares en una idea interesante pero complicada, sin principio, medio ni final, que se ha convertido en una película del espíritu de la época sobre el dinero, los sueños, la verdad y la realidad”, subrayó David A. Gross, quien publica el boletín de taquilla FranchiseRe.

“Clayface” triunfa a menor escala

En 3.458 salas, “Clayface” de Warner Bros. superó por poco al estreno de A24 para quedarse con el primer lugar. Es un comienzo sólido para el relato del villano de Gotham City y el tercer estreno en cines de DC bajo la dirección de James Gunn y Peter Safran. Un intento por fusionar el horror corporal con una película de cómics, está protagonizada por Tom Rhys Harries como Matt Hagen, una estrella de cine en ascenso que se somete a una cirugía experimental después de que un jefe mafioso lo desfiguró.

Aunque un estreno de esta magnitud habría sido un fracaso para la mayoría de las películas de superhéroes, “Clayface” tuvo un presupuesto de apenas 44 millones de dólares —una fracción del costo de la mayoría de las películas basadas en cómics. Sumó 19 millones de dólares a nivel internacional.

Fue suficiente para aportar cierta estabilidad y asegurar la rentabilidad de DC Studios tras la decepción de “Supergirl”. A principios de este año, ee filme recaudó apenas 126 millones de dólares a nivel mundial, a pesar de contar con un presupuesto de producción de 170 millones.

El público le dio una calificación “A-” en CinemaScore, una nota alta para un estreno de terror. Las reseñas también fueron buenas en su mayoría. La competencia por el público del terror puede ser feroz en octubre, pero “Clayface” podría terminar siendo el mayor atractivo de la temporada.

“Wildwood” y “Wicker” arrancan con fuerza

“Wildwood”, la más reciente película animada en stop-motion del estudio Laika, con sede en Portland, Oregon, debutó en tercer lugar con 11,8 millones de dólares en 2.779 salas. La cinta, dirigida por el director ejecutivo de Laika, Travis Knight, se apoyó en excelentes reseñas y sólidas calificaciones del público para lograr una mejora notable frente al estreno anterior del estudio: “The Missing Link” de 2019.

Pero sigue siendo poco probable que “Wildwood” genere ganancias, tomando en consideración que su producción costó 100 millones de dólares. La historia sigue a una adolescente que entra en un bosque encantado para encontrar a su hermanito secuestrado.

“Wicker”, una fábula cómica protagonizada por Olivia Colman y Alexander Skarsgård, se estrenó con unos excelentes 5,8 millones de dólares en 1.471 salas. Es una peculiar historia de amor sobre una pescadora (Colman) que hace que el costurero local le teja un esposo (Skarsgård).

Los otros estrenos nuevos del fin de semana fueron difíciles de encontrar o poco vistos.

Las 10 mejores películas por taquilla a nivel nacional

Las cifras finales a nivel nacional se darán a conocer el lunes, por lo que este listado incorpora la estimación de ventas de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

1.- “Clayface”, 24 millones de dólares.

2.- “You Can See Everything”, 19,5 millones

3.- “Wildwood”, 11,8 millones

4.- “Street Fighter”, 8,6 millones

5.- “Wicker”, 5,8 millones

6.- “Other Mommy”, 3,9 millones

7.- “Sense and Sensibility”, 3,4 millones

8.- “Whalefall”, 3,2 millones

9.- “Verity”, 3,1 millones

10.- “Resident Evil”, 3 millones

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.