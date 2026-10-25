Crecida de ríos por El Niño obliga a casi 2.000 evacuaciones en provincias de Argentina

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay ocasionada por el fenómeno climático El Niño obligó a evacuar a casi 2.000 personas en tres provincias del litoral argentino.

La provincia de Chaco recibió precipitaciones durante los últimos días. Allí, la coordinadora del Comité Provincial de Emergencia, Carolina Meiriño, confirmó que unas 1.290 personas fueron evacuadas, al tiempo que otras 500 abandonaron sus viviendas por sus propios medios.

Familias que viven en zonas ribereñas se reubicaron en terrenos más elevados y a la vera de las rutas. Muchos construyeron refugios precarios con chapas y maderas.

En Misiones fueron realojadas 114 personas, 117 viviendas resultaron dañadas y cinco puentes permanecían con el tránsito interrumpido, al igual que tres rutas provinciales, según la Jefatura de Policía.

El Centro Operativo de Emergencias de Corrientes llegó a registrar más de 550 personas evacuadas o autoevacuadas. Según estudios satelitales, la superficie cubierta por el agua aumentó más del 53%.

El Instituto Nacional del Agua advirtió sobre los niveles elevados del río Paraná y la posibilidad de nuevas crecidas en el tramo argentino-paraguayo durante las próximas semanas.

En la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina, el gobernador Rolando Figueroa anunció que prevé declarar la emergencia meteorológica por un periodo de seis meses, ante los pronósticos de lluvias. Asimismo, algunas localidades quedaron aisladas por el agua, que también anegó rutas provinciales.

El Niño es un fenómeno climático que libera calor y provoca un aumento pronunciado de las temperaturas globales. Este año se encamina a niveles históricamente fuertes, según informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Muchos científicos del clima pronostican que 2027 y debido al calor acumulado romperá el récord de temperatura global máxima de 2024, establecido por el último Niño fuerte.

En Sudamérica se esperan precipitaciones muy por encima de lo habitual para el trimestre octubre, noviembre y diciembre.