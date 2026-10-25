Qué saber sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado

María Corina Machado ha sido desde hace tiempo el rostro de la resistencia al partido gobernante de Venezuela, en el poder desde hace 27 años. Ahora, luego de varios meses en el exilio, ha regresado a su país para impulsar una elección presidencial.

Machado, la líder opositora que llevó a millones de venezolanos a rechazar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024, reapareció el domingo en su país. Había salido de Venezuela en diciembre pasado para viajar a Noruega, donde fue galardonada con el premio Nobel de la Paz, y permaneció en el extranjero, pasando tiempo en Washington y otras naciones.

Antes de salir de Venezuela, Machado se había mantenido oculta desde el 9 de enero de 2025, cuando fue detenida brevemente luego de sumarse a miles de simpatizantes durante una protesta antigubernamental en Caracas. Semanas después de su partida, el ejército de Estados Unidos capturó a Maduro durante una incursión sorpresa en la capital venezolana.

En diciembre, horas después de saludar a la multitud desde el balcón de un hotel noruego, Machado declaró a los periodistas que continuaría la lucha por la democracia de su patria y prometió regresar pronto.

El año pasado señaló que su regreso al país ocurriría "cuando pensemos que son las condiciones propicias en términos de seguridad y no dependerá de la salida o no del régimen”.

“Águila no caza moscas”

Machado, ingeniera industrial e hija de un magnate del acero, comenzó a desafiar al partido gobernante en 2004, cuando la organización no gubernamental que cofundó, Súmate, promovió un referéndum para revocar al entonces presidente Hugo Chávez. La iniciativa fracasó, y Machado y otros ejecutivos de Súmate fueron acusados de conspiración.

Atrajo la ira de Chávez y sus aliados al año siguiente por su reunión en el Despacho Oval con el entonces presidente estadounidense George W. Bush. Chávez consideraba a Bush un adversario.

Su transformación completa en una mujer política llegaría en 2010, cuando fue elegida para un escaño en la Asamblea Nacional, recibiendo más votos que cualquier otro aspirante a legislador. Fue desde esta posición que interrumpió audazmente a Chávez mientras él hablaba ante la legislatura y le dijo que la expropiación de empresas que hacía era un robo.

”Águila no caza moscas”, respondió él, un refrán venezolano que se refiere a que los hombres de gran relieve no deben ocuparse de asuntos pequeños. El intercambio de palabras está grabado en la memoria de los votantes.

Machado ha aspirado a la presidencia desde hace tiempo

Machado intentó llegar por primera vez a la presidencia de Venezuela en 2012, pero terminó tercera en las primarias para ser la candidata presidencial de la Mesa de la Unidad Democrática.

La Asamblea Nacional, controlada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, destituyó a Machado en 2014 y, meses después, la Contraloría General la inhabilitó para cargos públicos durante un año, citando una supuesta omisión en su declaración de bienes. Ese mismo año, el gobierno la acusó de estar involucrada en un supuesto complot para asesinar a Maduro, quien sucedió a Chávez tras su muerte en 2013.

Machado negó la acusación, calificándola de un intento de silenciarla a ella y a los miembros de la oposición que habían convocado a decenas de miles de personas a las calles en protestas antigubernamentales, las cuales se tornaron violentas a veces.

Durante los siguientes nueve años mantuvo un perfil bajo, apoyando algunas iniciativas anti-Maduro y boicots electorales, y criticando los empeños de la oposición para negociar con el gobierno. Para cuando anunció una nueva candidatura a la presidencia en 2023, sus mensajes cuidadosos habían suavizado su imagen de elitista intransigente, permitiéndole sintonizar con escépticos de diversas tendencias políticas.

Ganó la primaria presidencial de la oposición con más del 90% de los votos, unificando a la facción, según señaló el comité del Premio Nobel. Pero los leales al partido gobernante que controlan el poder judicial del país le impidieron aparecer en la boleta, lo que la obligó a apoyar al exdiplomático Edmundo González.

Caminó por pasos a desnivel, recorrió autopistas, montó motocicletas, buscó refugio en casas de simpatizantes y vio a sus colaboradores más cercanos ser arrestados mientras continuaba haciendo campaña por toda Venezuela.

Repetidamente se unió a miles de simpatizantes que coreaban al unísono ”¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!” en mítines y les pidió que votaran por González, prácticamente un desconocido que nunca se había postulado a un cargo.

Represión brutal

González aplastó a Maduro en las urnas por un margen de más de dos a uno, según los registros de las máquinas de votación recopilados por la oposición y validados por observadores internacionales. Aun así, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, leal al partido gobernante, declaró a Maduro ganador de la contienda del 28 de julio de 2024.

La gente protestó por los resultados en todo el país, y el gobierno respondió con toda su fuerza, arrestando a más de 2.000 personas y acusándolas de conspirar para derrocar a Maduro y sembrar el caos. La mayoría fue liberada en los meses siguientes, pero el gobierno simultáneamente arrestó a docenas de personas que participaron activamente en las actividades de Machado.

Algunos de los colaboradores más cercanos de Machado, incluido su jefe de campaña, evitaron ser enviados a prisión refugiándose durante más de un año en un recinto diplomático en Caracas, donde permanecieron hasta mayo, cuando huyeron a Estados Unidos.

González se exilió en España después de convertirse en blanco de una orden de arresto.

La breve detención de Machado en enero de 2025 tuvo lugar cuando dejaba una manifestación contra los planes de investidura de Maduro. La incapacidad de ella y de González para evitar que Maduro efectuara nuevamente el juramento de su cargo llevó a una disminución del apoyo.

Desde entonces la confianza de la gente se ha erosionado, principalmente por el apoyo incuestionable de Machado a Trump. Le obsequió su medalla del Nobel, incluso después de que Washington la pasó por alto y eligió trabajar con Delcy Rodríguez, aliada de Maduro.

Machado exige una nueva elección

Machado y sus aliados han exigido que el gobierno de Rodríguez fije una fecha para celebrar elecciones presidenciales.

Después de que Maduro fuera depuesto, el máximo tribunal de Venezuela dijo que Rodríguez podría desempeñarse como presidenta interina por un lapso no mayor a 90 días, un nombramiento provisional que la Asamblea Nacional podría prorrogar por otros 90 días. Pero la asamblea controlada por el partido gobernante nunca votó para extender su mandato, que expiró en julio.

Machado había prometido reiteradamente regresar a Venezuela y, según su partido, realizó siete intentos fallidos.

Activistas opositores han acusado al gobierno de Venezuela de bloquear el regreso de Machado, una afirmación que las autoridades venezolanas rechazan. Otros también han cuestionado si el gobierno de Trump también ha estado involucrado en las labores por impedir su retorno.

Funcionarios de Estados Unidos niegan que estén frenando a Machado, pero han reconocido que, en algunas ocasiones, le han aconsejado no volver al país por preocupaciones de seguridad. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.