Votantes de California aprueban nuevo mapa legislativo para impulsar a demócratas en 2026

Los votantes de California aprobaron el martes nuevas delimitaciones de los distritos congresionales, otorgando una importante victoria a los demócratas en la batalla de redistribución de distritos que ayudará a determinar qué partido ganará el control de la Cámara de Representantes federal en 2026 y, con ello, el poder para obstaculizar o avanzar la agenda del presidente Donald Trump.

La aprobación de la Propuesta 50 le brinda a los demócratas la oportunidad de obtener hasta cinco escaños adicionales, cantidad apenas suficiente para contrarrestar el movimiento de los republicanos de Texas de rediseñar sus propios mapas para obtener cinco escaños del Partido Republicano. La medida de Texas y la respuesta de California han desencadenado una serie de esfuerzos de redistribución de distritos en todo el país, en donde los estados republicanos parecen tener cierta ventaja. California es la mejor oportunidad de los demócratas para recuperar escaños.

Las elecciones de mitad de período por lo general castigan al partido en la Casa Blanca, y Trump está luchando por mantener la escasa mayoría 219-213 de su partido en la Cámara de Representantes.

Los resultados del martes marcan una victoria política para el gobernador, el demócrata Gavin Newsom, quien presentó la medida como una herramienta esencial para luchar contra Trump y proteger la democracia estadounidense.

Newsom y Obama a favor de la medida

La Propuesta 50 de California pidió a los votantes suspender los mapas de la cámara baja trazados por una comisión independiente y reemplazarlos con distritos reajustados por la Legislatura, de mayoría demócrata. Esos nuevos distritos estarían vigentes para las elecciones de 2026, 2028 y 2030.

Los distritos rediseñados tienen como objetivo diluir el poder de los votantes republicanos, en un caso uniendo a partes rurales y conservadoras del norte de California con el condado de Marin, un reconocido bastión liberal al otro lado del puente Golden Gate desde San Francisco.

La medida fue encabezada por Newsom, destinándole todo el peso de su maquinaria política en una gran prueba de cara a una posible campaña presidencial en 2028. El expresidente Barack Obama también hizo un llamado para su aprobación.

Newsom intentó nacionalizar la campaña, describiendo la propuesta como un contrapeso a todo lo relacionado con Trump.

"Los republicanos quieren robar suficientes escaños en el Congreso para manipular la próxima elección y ejercer un poder sin control durante dos años más", dice Obama en un anuncio. "Puedes frenar a los republicanos en seco".

Los críticos aseguraron que dos errores no hacen un acierto. Instaron a los californianos a rechazar lo que llaman un abuso de poder demócrata, incluso si tienen dudas sobre las acciones de Trump en los estados republicanos.

Uno de los críticos más prominentes fue Arnold Schwarzenegger, estrella de cine y exgobernador republicano que impulsó la creación de la comisión independiente, que los votantes aprobaron en 2008 y 2010. No tiene sentido luchar contra Trump convirtiéndose en él, dijo Schwarzenegger en septiembre, argumentando que la propuesta "le quitaría el poder al pueblo".

"No quiero que Newsom tenga el control", dijo Rebecca Fleshman, una asistente médica jubilada de 63 años, quien votó en contra de la medida. "No quiero que el estado sea azul. Quiero que sea rojo".

Después de un estallido inicial de publicidad televisiva, los opositores al plan tuvieron problemas para recaudar fondos en un estado con algunos de los mercados de medios más caros del país. Según datos recopilados por el rastreador de publicidad AdImpact la semana pasada los demócratas y otros partidarios reservaron espacios en televisión abierta, de paga y radio por más de cinco millones de dólares. Mientras que los opositores prácticamente no tenían tiempo reservado, aunque los datos no incluían algunos populares servicios de streaming como Hulu y YouTube.

El gasto total en anuncios de televisión abierta y por cable superó los 100 millones de dólares, y más del 66% del monto provino de los partidarios de la medida, al grado que Newsom hizo un llamado en las últimas semanas de la contienda para que la gente dejara de donar.

Trump, quien perdió abrumadoramente en California en sus tres campañas presidenciales, se mantuvo al margen en gran medida. Una semana antes de la elección, instó a los votantes en redes sociales a no votar de forma anticipada ni por correo, un mensaje que contradecía al de los principales republicanos en el estado, quienes instaron a la población a enviar sus boletas lo antes posible.

En una publicación el martes en su plataforma de redes sociales, el presidente calificó el proceso de votación del estado como "amañado" y advirtió que estaba "bajo una revisión legal y criminal muy seria. ¡Manténganse Atentos!" La secretaria de Estado Shirley Weber lo calificó como "otra afirmación infundada".

Cambios en el mapa legislativo nacional

Los demócratas esperan sumar hasta cinco escaños en California con las nuevas delimitaciones, compensando los cinco que los republicanos buscan obtener a través de sus nuevos mapas de Texas. Los republicanos también esperan ganar un banca en los nuevos mapas de Missouri y Carolina del Norte, y posiblemente dos más en Ohio.

Los distritos congresionales por lo general se redistribuyen cada 10 años para reflejar los cambios de población documentados en el censo. La redistribución de distritos a mitad de década es inusual, a menos que haya una orden judicial por fallas en los mapas vigentes.

Otros cinco estados con gobiernos republicanos sopesan la posibilidad de nuevos mapas: Florida, Indiana, Kansas, Luisiana y Nebraska.

En el lado demócrata, Colorado, Illinois, Maryland, Nueva York y Virginia tienen propuestas para el rediseño de mapas, pero enfrentan grandes obstáculos.

Un tribunal ha ordenado que se tracen nuevas delimitaciones en Utah, donde los cuatro distritos de la Cámara están representados por republicanos, pero queda por ver si el estado aprobará un mapa en el que los demócratas tengas posibilidad de ganar alguno de ellos.

Cooper informó desde Phoenix y Nguyen desde Sacramento, California. Los periodistas de Associated Press Amy Taxin en Norco, California, y Terry Chea en San Francisco contribuyeron con este despacho.

