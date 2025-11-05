Maduro llama a la unidad de su partido para enfrentar juntos la amenaza militar de EEUU

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro hizo un llamado el martes a los dirigentes del partido gobernante a dejar de lado cualquier interés personal y prepararse para enfrentar juntos las amenazas de Estados Unidos, al que acusa de planear un ataque para provocar un cambio de régimen en el país sudamericano.

“Vengo a pedirle al Partido Socialista Unido de Venezuela un esfuerzo extra en lo humano, en lo político", para garantizar "la existencia de la República, de sus instituciones, pero sobre todo, la existencia y la vida de nuestro pueblo", dijo el mandatario durante una reunión extraordinaria del partido.

“No es tiempo para pequeñas intrigas o peleas, si las hubiera; no es tiempo para ambiciones personales”, aseveró Maduro, quien también preside el PSUV, partido que controla el país y su riqueza petrolera desde hace más de un cuarto de siglo.

El pedido se produce en momentos de tensión entre Caracas y Washington por el despliegue de buques de guerra estadounidenses frente a las costas Venezuela que, según el gobierno del presidente Donald Trump, tienen como objetivo combatir las amenazas de los cárteles latinoamericanos del narcotráfico.

Las fuerzas militares de Estados Unidos han llevado a cabo desde septiembre una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el Caribe, incluidos al menos cuatro sobre botes que, afirman, partieron de Venezuela. Ninguno ha tenido lugar en aguas venezolanas.

Maduro ha acusado a Estados Unidos de tratar de imponer una narrativa “extravagante” sobre el papel de Venezuela en el narcotráfico internacional para justificar un ataque contra Venezuela y desestabilizar al país.

Washington duplicó hace unos meses a 50 millones de dólares su recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, al que acusa de ser uno de los mayores narcotraficantes a nivel mundial y de trabajar con los carteles para inundar a Estados Unidos con cocaína mezclada con fentanilo.

El PSUV fue fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2008 para aglutinar a la larga lista de partidos oficialistas que lo respaldaron desde 1998, cuando fue electo presidente por primera vez. Chávez, mentor y predecesor de Maduro, gobernó durante casi 14 años hasta su deceso en marzo de 2013.