Cierre del gobierno de EEUU está a un día de convertirse en el más largo de la historia

Legisladores intensificaron el martes las conversaciones hacia un posible fin del cierre del gobierno, el cual está a punto de convertirse en el más largo de la historia, afectando la vida de millones de estadounidenses.

Pero las tensiones también aumentaron mientras senadores de ambos partidos negociaban discretamente los contornos de un acuerdo emergente. Con la aprobación de sus líderes, los senadores buscan una forma de reabrir el gobierno, volver a encarrilar el proceso normal de financiación federal y diseñar algún tipo de resolución para los subsidios de seguro de salud que están expirando, aumentando los costos de las primas en todo el país.

"Ya es suficiente", afirmó el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, mientras abría la sesión.

Luego de 35 días de cierre del gobierno federal, el récord del más largo se romperá al primer minuto del miércoles. Los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (SNAP) han quedado suspendidos para millones de estadounidenses que dependen de la ayuda federal, además de que cientos de miles de empleados federales han sido suspendidos o continúan trabajando sin goce de sueldo. El Secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que los cielos del país podrían convertirse en un caos la próxima semana si los controladores de tráfico aéreo pierden otro cheque de pago. Los sindicatos presionan a los legisladores para reabrir el gobierno.

El presidente Donald Trump se ha mantenido en buena medida al margen, negándose a negociar sobre las demandas de fondos para la atención médica hasta que el gobierno reabra, mientras que los demócratas desconfían de hacer cualquier trato con los republicanos a menos que cuente con la aprobación de la Casa Blanca.

Los senadores demócratas salieron con rostros inexpresivos de una discusión de dos horas en el Capitolio.

"Estamos explorando todas las opciones", comentó el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Trump invitó sorpresivamente a los senadores republicanos a un desayuno privado el miércoles.

Jornada electoral sería un punto de inflexión

Las elecciones del martes brindan un punto de inflexión, con contiendas que revelarán la actitud de los votantes, un momento de evaluación política que muchos esperan que ayude a cambiar el rumbo. Una nueva votación de prueba fracasó el martes en el Senado, donde los demócratas rechazaron un proyecto de ley de financiación temporal del gobierno.

"Vale la pena luchar por estas personas", expresó el senador demócrata Chris Murphy, sobre aquellos que han visto reflejado un aumento en los costos de atención médica.

A diferencia del cierre de gobierno durante el primer mandato de Trump, cuando luchó contra el Congreso entre 2018 y 2019 para obtener fondos para construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, en esta ocasión el presidente ha estado relativamente en silencio.

Trump amenaza con frenar el programa SNAP

Trump emitió el martes una nueva amenaza, advirtiendo que detendría la ayuda alimentaria de SNAP a menos que los demócratas lleguen a un acuerdo para reabrir el gobierno.

Los beneficios de SNAP "se otorgarán únicamente cuando los demócratas de la izquierda radical abran el gobierno, lo cual pueden hacer fácilmente, ¡y no antes!", publicó Trump en redes sociales. Su declaración parecía desafiar las órdenes judiciales de liberar fondos de contingencia para SNAP.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró más tarde que el gobierno sigue pagando los fondos de SNAP, de acuerdo con las órdenes judiciales.

Pero los demócratas en ambos recintos del Congreso advirtieron que no se puede confiar en que Trump se apegue a la ley o cumpla su palabra.

"¿Qué mensaje creen que significa cuando el presidente dice: 'No voy a liberar esos fondos'?", preguntó la representante demócrata Debbie Dingell. Los demócratas exigieron que la Cámara de Representantes reabra para sostener negociaciones.

Desde que el presidente de la cámara baja, Mike Johnson, envió a los legisladores a casa en septiembre, la atención se ha centrado en el Senado. Allí, el liderazgo ha dejado las conversaciones en un grupo de negociadores centristas de ambos partidos que han estado trazando discretamente la forma para poner fin al estancamiento.

