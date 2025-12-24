El volcán Kilauea lleva un año en erupción con chorros de lava que alcanzan hasta 400 metros en Hawái

Un volcán en Hawái mantiene actividad eruptiva desde hace más de un año. De forma regular, expulsa fuentes de lava que superan los 300 metros de altura.

Kilauea, ubicado en el Parque nacional de los Volcanes de Hawái, registró el 23 de diciembre su episodio explosivo número 39. La fecha coincidió con el primer aniversario de la actual erupción.

Según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS), la erupción en curso rompió varios récords. Entre ellos, la mayor altura de las fuentes de lava, el mayor volumen de lava expulsado y la tasa más alta de emisión registrada.

open image in gallery El volcán lleva más de un año en erupción ( US Geological Survey/AFP via Get )

Nuevas imágenes muestran un espectáculo impactante. En ellas, los chorros de lava alcanzan hasta 430 metros de altura, una marca superior a la de la Torre Eiffel.

Según el USGS, las fuentes de lava del episodio número 39 desde el inicio de la actual erupción, en diciembre de 2024, se extendieron durante más de 5 horas y produjeron un volumen estimado de 10 millones de metros cúbicos de lava.

“Es, por lejos, lo más asombroso que he visto en mi vida en términos del volcanismo hawaiano”, dijo Ken Hon, científico a cargo del Observatorio Vulcanológico de Hawái del USGS, en declaraciones a Hawaii News Now.

Además, Hon explicó que la actividad formó una gran cuña de lava de más de 60 metros de espesor sobre la superficie del lago de lava. “Nunca había visto algo parecido”, afirmó.

open image in gallery En los episodios más explosivos, enormes chorros de lava se elevan a cientos de metros de altura

Kilauea, uno de los volcanes más jóvenes y activos del mundo, se ubica en el sur de la isla grande de Hawái.

Se encuentra dentro de un parque nacional, a unos 320 kilómetros al sur de Honolulu, la ciudad más grande del estado.

Por ahora, las erupciones no representan un peligro inmediato para zonas residenciales. No obstante, el USGS advirtió que la actividad volcánica puede tener efectos de largo alcance en áreas ubicadas a favor del viento.

Durante los episodios eruptivos, el volcán libera de forma continua dióxido de azufre desde la cumbre. Como resultado, ese gas reacciona en la atmósfera y forma una neblina visible conocida como vog (smog volcánico) en las zonas ubicadas a favor del viento.

Estas combinaciones químicas pueden provocar problemas respiratorios y otros efectos sobre la salud cuando alcanzan concentraciones elevadas.

Hasta ahora, los episodios mostraron grandes variaciones en tamaño y duración. Por ejemplo, el episodio número 38, ocurrido en noviembre, registró la mayor tasa de emisión, con entre 765 y 920 metros cúbicos por segundo, una medida que indica la cantidad de magma o lava expulsada por un conducto en un momento determinado.

Durante los episodios eruptivos activos, la región de la cumbre del Kilauea se desinfla, debido a que el magma almacenado en el interior del volcán emerge en la superficie.

En cambio, entre un episodio y otro, la cumbre vuelve a inflarse a medida que el magma se acumula en reservorios poco profundos.

open image in gallery La erupción en curso ha atraído a decenas de miles de turistas ( USGS )

El Observatorio de Volcanes Hawaiano (HVO) del USGS analiza este patrón de inflación y deflación para estimar los plazos en los que podrían iniciarse nuevos episodios eruptivos.

Además, las fuentes de lava de la actual erupción en la cumbre formaron depósitos de tefra de unos 43 metros de altura, lo que dio lugar a un nuevo puʻu (colina) al suroeste del cráter Halemaʻumaʻu.

En noviembre, unas 157.000 personas recorrieron el parque, lo que representa un aumento del 43 % en comparación con el mismo mes del año anterior, según informó Hawaii News Now.

Traducción de Leticia Zampedri