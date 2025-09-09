¿Qué desató la controversia con Roblox y por qué más de 270 mil personas exigen destituir al CEO?

Una petición que pide la renuncia del director ejecutivo de Roblox, David Baszucki, ha sido firmada por más de 270.000 personas después de que expulsaran de la plataforma al youtuber Schlep, conocido como “cazador de depredadores”.

El creador de contenido de 22 años, con alrededor de 650.000 suscriptores en YouTube, publicó capturas de pantalla en las redes sociales de lo que, según él, era una carta de cese y desistimiento de un bufete de abogados que actuaba en nombre de Roblox. El documento detallaba la expulsión de todas sus cuentas y las posibles consecuencias si volvía a intentar acceder a la plataforma.

Schlep aseguró que ha usado Roblox desde que tenía ocho años y afirma que sus acciones a lo largo de los años han llevado al arresto de seis presuntos “depredadores”.

Esto provocó una enorme reacción en línea, hasta tal punto que una petición contra Baszucki en Change.org ha obtenido más de 270.000 firmas.

Pero, ¿qué sucedió exactamente?

¿Por qué expulsaron a Schlep de Roblox?

Schlep parece haber sido expulsado de Roblox por violar los términos de uso y las normas de la comunidad de la plataforma al continuar con su “caza de depredadores”.

¿Qué decía la carta de cese y desistimiento de Roblox?

Schlep publicó en X/Twitter lo que afirma que es una carta de cese y desistimiento de un bufete de abogados que actúa en nombre de Roblox.

Las capturas de pantalla decían:

Esta carta sirve como aviso formal de cese y desistimiento en relación con sus actividades no autorizadas y perjudiciales en la plataforma Roblox.

Sus acciones constituyen una violación de las políticas de Roblox y socavan directamente los esfuerzos de seguridad de Roblox y, lo que es más importante, exponen a nuestros usuarios a un mayor riesgo.

Si bien Roblox reconoce que sus intenciones declaradas pueden ser proteger a los niños, y aunque reconoce la gravedad del comportamiento depredador en línea, sus métodos —entre ellos el hecho de no informar inmediatamente a Roblox de las actividades sospechosas a través de los canales adecuados—, interfieren activamente en los protocolos de seguridad establecidos por Roblox y, lo que es más importante, exponen a los usuarios de Roblox a un mayor riesgo.

En consecuencia, y de conformidad con las políticas de Roblox, Roblox cerrará sus cuentas. Tenga en cuenta que las normas de la comunidad de Roblox prohíben abrir nuevas cuentas para eludir una medida coercitiva.

Por lo tanto, le exigimos que cese y desista de acceder a la plataforma Roblox.

open image in gallery Schlep fue expulsado de Roblox y recibió una carta de cese y desistimiento, lo que provocó una gran reacción en línea y una petición para que renunciara el director ejecutivo de Roblox, David Baszucki ( Schlep, YouTube & Getty Images )

¿Qué ha declarado Schlep?

En un video reciente de YouTube sobre el tema, Schlep dijo: “Esto me parte el corazón porque llevo jugando desde que era pequeño. Todavía me encanta esta plataforma”.

Comentó que fue gracias a la plataforma que conoció a su novia actual en 2016. Tienen una relación desde hace tres años y viven juntos.

Y agregó: “Me encanta este sitio y por eso soy tan crítico con él, porque quiero que mejore”.

También mostró un correo electrónico anónimo de lo que, según él, era un niño que le agradecía haber conseguido que “arrestaran en la vida real a alguien que lo estaba acosando”.

Schlep continuó diciendo que ha intentado, sin éxito, entablar conversación con Roblox en múltiples ocasiones sobre la mejor manera de denunciar a usuarios sospechosos de diferentes maneras, y que la suspensión de su cuenta por parte de Roblox es la primera vez que tiene noticias directas de ellos.

En el video, el propio Schlep señaló que anteriormente había sido acosado en Roblox y que, a pesar de que su madre presentó una denuncia, nunca expulsaron al presunto acosador, por lo que decidió encargarse él mismo de localizar a los depredadores en la plataforma.

Añadió: “No tengo planes de volver a la plataforma. No voy a crear una nueva cuenta. No voy a volver al sitio”.

¿Qué ha declarado Roblox?

Un vocero de Roblox declaró a Indy100: “En Roblox, queremos que todos nuestros usuarios tengan una experiencia segura y positiva, y contamos con unas normas comunitarias estrictas para prohibir contenidos o comportamientos que puedan ser inapropiados o perjudiciales”.

Según el comunicado, la compañía dispone de herramientas integrales para reportar abusos dentro de la plataforma y promueve activamente que los usuarios las utilicen para alertar sobre actividades potencialmente peligrosas. No obstante, sostiene que la aplicación de medidas de seguridad debe estar en manos de profesionales capacitados y de las autoridades correspondientes, y no de los propios usuarios. En este sentido, trabaja en estrecha colaboración con cuerpos policiales y busca activamente su orientación en temas de seguridad.

Además, Roblox asegura que cuenta con equipos internos dedicados a investigar amenazas y escalar los problemas más graves. También implementó un programa de “denunciantes de confianza”, a través del cual socios seleccionados pueden reportar actividades criminales serias, como terrorismo, extremismo violento o posibles casos de explotación infantil.

Asimismo, mencionó que todos los reportes recibidos son revisados con rapidez y, cuando corresponde, se toman medidas en un plazo breve.

¿Por qué hay una petición contra el director ejecutivo de Roblox, David Baszucki?

La expulsión de Schlep no ha sido bien recibida en Internet y dio lugar a una petición contra el director ejecutivo de Roblox, David Baszucki, en la que se le pide que renuncie.

En el momento de publicar este artículo, cuenta con más de 211.000 firmas, lo que demuestra lo mucho que le importa este tema a mucha gente.

A pesar de que Roblox ha explicado su decisión, su postura y su política contra los usuarios y contenidos nocivos, muchos usuarios en línea creen que la plataforma no está haciendo lo suficiente para proteger a sus propios usuarios, en particular a los más jóvenes, incluidos los niños.

Poco después de que se lanzara la petición, Roblox publicó un video en su canal de YouTube en el que Baszucki hablaba con el director de seguridad, Matt Kaufman, y la directora sénior de política de productos, Eliza Jacobs, sobre cómo la plataforma está “avanzando en su compromiso con la seguridad, la civilidad y la libertad en la plataforma”.

Traducción de Michelle Padilla