Descubren manos impresas en cueva que podrían ser el arte rupestre más antiguo

Unas impresiones de manos descubiertas en una cueva de Indonesia podrían representar el arte rupestre más antiguo conocido hasta la fecha, con una antigüedad mínima de 67.800 años.

Analizadas por investigadores indonesios y australianos en la isla de Sulawesi, estas marcas de color tostado se crearon soplando pigmento sobre manos apoyadas en las paredes de la cueva, dejando un contorno distintivo. Algunas yemas de los dedos se modificaron para adquirir una forma más puntiaguda.

Esta forma de arte prehistórico sugiere la existencia de una vibrante cultura artística en la isla indonesia. Para determinar su antigüedad, los expertos dataron las costras minerales que se formaron sobre las obras.

Al conocer el nuevo estudio, la paleoantropóloga independiente Genevieve von Petzinger afirmó que "soltó un pequeño grito de alegría".

Indonesia es conocida por albergar algunos de los dibujos en cuevas más antiguos ( Maxime Aubert )

“Encaja con todo lo que había pensado”, expresó.

Indonesia es conocida por albergar algunos de los dibujos en cuevas más antiguos, y los científicos han analizado innumerables ejemplos de arte antiguo en todo el mundo, incluidos simples marcas en huesos y piedras que se remontan a cientos de miles de años. Las marcas en forma de cruz en una roca en Sudáfrica han sido datadas en unos 73.000 años.

El nuevo arte del sureste de Sulawesi es el más antiguo que se ha encontrado en paredes de cuevas. Las plantillas también representan una tradición más compleja de arte rupestre que podría haber sido una práctica cultural compartida, dijo el autor del estudio Maxime Aubert de la Universidad Griffith, quien publicó la investigación el miércoles en la revista Nature.

Los científicos están ansiosos por entender cuándo los primeros humanos aprendieron a hacer arte, pasando de puntos y líneas a representaciones más significativas de ellos mismos y del mundo que los rodeaba. Estos dibujos en cuevas ayudan a consolidar una línea de tiempo para el amanecer de la creatividad humana.

Aún no se sabe a quién pertenecían las manos que hicieron las impresiones. Podrían ser de un grupo humano antiguo llamado denisovanos que vivieron en la zona y podrían haber interactuado con nuestros ancestros Homo sapiens antes de extinguirse. O pudieron pertenecer a humanos modernos que se aventuraron fuera de África y podrían haber vagado por Oriente Medio y Australia alrededor de esa época. Los detalles finos en el arte rupestre, como las yemas de los dedos intencionalmente modificadas, apuntan a una mano humana.

Se ha establecido que otros dibujos descubiertos en la misma área de la isla, entre ellos, una figura humana, un pájaro y animales parecidos a caballos, fueron creados mucho más recientemente, algunos de ellos hace unos 4.000 años.

Probablemente haya más arte por descubrir en islas cercanas, el cual podría ser incluso más antiguo que las impresiones de manos. Estudios futuros pueden ayudar a los científicos a entender cómo estas tradiciones artísticas se extendieron por todo el mundo y cómo están entrelazadas en el tejido de los primeros días de la humanidad.

“Para nosotros, este descubrimiento no es el final de la historia”, dijo Aubert en un correo electrónico. “Es una invitación a seguir buscando”.