Vicepresidente sursudanés acusado de traición y otros delitos

El primer vicepresidente de Sudán del Sur, Riek Machar, enfrenta cargos de traición y otros delitos graves, informaron el jueves las autoridades locales de justicia, mientras crecen los temores de que el país del este de África podría estar al borde de regresar a la guerra civil.

Machar ha estado bajo arresto domiciliario desde marzo después de que el gobierno de transición del que forma parte lo acusara de actividades subversivas contra el presidente Salva Kiir.

Las tropas progubernamentales han estado combatiendo a milicias y otros grupos armados que, según ellos, son leales a Machar, quien sirve como el número dos de su país bajo los términos de un delicado acuerdo de paz firmado en 2018.

Ese acuerdo no se ha implementado completamente.

Además de traición, Machar y otros siete enfrentan cargos de asesinato, conspiración, terrorismo, destrucción de propiedad pública y activos militares, y crímenes contra la humanidad.

Los cargos se derivan de un incidente violento en marzo cuando una milicia conocida como el Ejército Blanco invadió una guarnición de tropas gubernamentales, matando a su oficial al mando y a otros. El Ministerio de Justicia declaró en un comunicado el jueves que el ataque en Nasir, estado del Alto Nilo, fue influenciado por Machar y otros a través de "estructuras militares y políticas coordinadas".

Presentar cargos criminales contra Machar probablemente desestabilice aún más a Sudán del Sur, cuyo gobierno enfrenta presión de líderes regionales para alcanzar un acuerdo político que evite un regreso a una guerra total.

No estaba claro de inmediato cuándo se presentaría a Machar en un tribunal. Su paradero exacto en Sudán del Sur es desconocido, y sus seguidores políticos han pedido durante mucho tiempo su libertad.

El comunicado del ministerio dice que Machar y sus coacusados "han sido informados de los cargos en su contra y de sus derechos constitucionales".

Pero un portavoz de Machar, Puok Both Baluang, afirmó que los cargos "constituyen una caza de brujas política" y que el sistema de justicia carece de independencia y puede ser dirigido políticamente.

Edmund Yakani, un destacado líder cívico en Sudán del Sur, advirtió que los sospechosos deberían ser presentados en un tribunal competente y no en lo que describió como "un tribunal canguro". Dijo que espera que los ciudadanos puedan asistir a los procedimientos judiciales.

Tanto Kiir como Machar son líderes históricos del movimiento rebelde —el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, o SPLM— que aseguró la independencia de Sudán del Sur en 2011.

Pero pertenecen a grupos étnicos rivales: Kiir es de los Dinka, el más grande, y Machar es de los Nuer, el segundo más grande.

Su rivalidad militar comenzó en la década de 1990, cuando Machar lideró una unidad disidente que generó acusaciones de que había traicionado al SPLM. En medio de la división, las fuerzas leales a Machar llevaron a cabo una masacre en la ciudad de Bor que tuvo como objetivo a los Dinka, enfureciendo al comandante rebelde Kiir y a John Garang, la figura política del movimiento ahora fallecida.

Los enfrentamientos entre los sureños socavaron brevemente su lucha por la independencia, pero también sembraron una desconfianza de por vida entre Kiir y Machar.

Los analistas dicen que Machar y Kiir no se llevan bien incluso mientras trabajan juntos, y su enemistad ha crecido a lo largo de los años mientras Machar espera su turno para convertirse en presidente y Kiir se aferra a la presidencia.

En 2013, citando un complot de golpe, Kiir despidió a Machar como su adjunto. Más tarde ese año, la violencia estalló en Yuba, la capital, cuando soldados gubernamentales leales a Kiir lucharon contra aquellos devotos a Machar en el inicio de una guerra civil que mató a unas 400.000 personas.

El corresponsal Rodney Muhumuza contribuyó desde Kampala, Uganda.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.