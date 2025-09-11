Harvard recibe avisos de que fondos serán restaurados, pero el dinero no ha llegado

La Universidad de Harvard dice que ha comenzado a recibir notificaciones de que muchas subvenciones federales detenidas por la administración Trump serán reinstauradas después de que un juez federal dictaminara que los recortes eran ilegales.

Es una señal temprana de que la financiación federal para la investigación podría comenzar a fluir hacia Harvard después de meses de estancamiento con la Casa Blanca, pero aún está por verse si el dinero llegará. El gobierno ha dicho que apelará la decisión del juez.

Las notificaciones de reinstauración han comenzado a llegar de varias agencias federales, pero hasta ahora no se han recibido pagos, informó el portavoz de Harvard, Jason Newton, el miércoles por la noche. "Harvard está monitoreando de cerca la recepción de fondos", expresó.

Un juez federal en Boston ordenó la semana pasada al gobierno revertir más de 2.600 millones de dólares en recortes, diciendo que eran inconstitucionales y "usaron el antisemitismo como una cortina de humo" para un ataque ideológico.

La administración Trump comenzó a recortar las subvenciones federales para la investigación de Harvard en abril después de que la escuela rechazara una lista de demandas del gobierno en una investigación federal sobre el antisemitismo en el campus. Harvard impugnó los recortes en los tribunales, calificándolos de represalia ilegal del gobierno.

Harvard ha sido la principal universidad atacada por el presidente Donald Trump en su campaña para reformar la educación superior, que ha resultado en acuerdos con las universidades de Columbia y Brown para poner fin a las investigaciones federales y restaurar el dinero federal recortado por la administración Trump.

Trump ha dicho que quiere que Harvard pague no menos de 500 millones de dólares como parte de cualquier acuerdo para restaurar la financiación. Reiteró la demanda en una reunión del gabinete en agosto. "Han sido muy malos", dijo Trump a la secretaria de Educación, Linda McMahon. "No negocien".

Incluso mientras se desarrollaba la demanda de Harvard, ambas partes habían estado negociando el marco de un acuerdo que podría poner fin al prolongado conflicto. Hasta ahora, tal acuerdo ha sido esquivo.

El gobierno ha abierto numerosas investigaciones contra Harvard e intentado una serie de sanciones, incluidos movimientos para bloquear que la escuela inscriba a estudiantes internacionales. Un juez federal bloqueó la medida en junio después de que Harvard demandara.

________________________________

La cobertura educativa de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.