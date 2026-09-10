[Esta nota se publicó por primera vez en 2021]

Todd Beamer, de 32 años, se dirigía a una reunión de negocios en San Francisco cuando tomó un vuelo de United Airlines en el aeropuerto de Newark en Nueva Jersey el 11 de septiembre de 2001.

Estaba listo para volar de regreso más tarde esa noche para volver a casa con su esposa embarazada Lisa y sus dos hijos pequeños, Drew y David.

Beamer trabajaba para una empresa de informática y vendía su software. Los terroristas tomaron el control del plan a los 46 minutos de vuelo. "Tenemos una bomba a bordo, así que siéntense", anunciaron a la cabina.

El destino del avión se cambió a Washington, DC.

Cuando algunos pasajeros pudieron llamar a familiares y amigos, los viajeros se dieron cuenta de que el World Trade Center había sido alcanzado por dos aviones y que otro había golpeado el Pentágono en Virginia por lo cual decidieron tomar acciones.

Todd Beamer fue uno de los que se cree que irrumpió en la cabina del vuelo 93 de United Airlines el 11 de septiembre de 2001 después de que fuera tomada por terroristas ( WJHL )

De tal forma que Beamer y los otros pasajeros pronto se dieron cuenta de que estaban en la cuarta parte del avión de ese ataque más grande en los EE.UU.

Mientras intentaba hacer una llamada, se le comunicó con Lisa Jefferson, supervisora del centro de llamadas del servicio telefónico a bordo de United Airlines. Hablaron durante 13 minutos.

Recitaron el Padre Nuestro y el Salmo 23 mientras otros pasajeros se les unían. Manteniendo la calma durante la llamada, la voz de Beamer se hizo un poco más alta cuando el avión comenzó a hundirse.

"¡Lisa, Lisa!", él dijo.

"Todavía estoy aquí, Todd", respondió. "Estaré aquí tanto tiempo como tú".

Beamer y un grupo de pasajeros y asistentes de vuelo se apiñaron y votaron para intentar asaltar la cabina.

"Si no lo logro, por favor llame a mi familia y dígales cuánto los amo", le dijo a Jefferson.

"¿Estás listo? Está bien, vamos a rodar”, le oyó decirle a los demás. Fue lo último que escuchó decir a Beamer ese fatídico día.

El vuelo UA93 nunca llegó a DC. Se cree que el objetivo previsto era el Capitolio de los Estados Unidos o la Casa Blanca. El vicepresidente Dick Cheney había ordenado que se derribara el avión.

El avión se estrelló en un campo en Shanksville, Pensilvania. Todos en el avión murieron. La viuda de Beamer, Lisa Brosious Beamer, dio a luz a una niña cuatro meses después, en enero de 2002.

Beamer nació en 1968 en Flint, Michigan. Tenía dos hermanas, una mayor y otra menor. Su padre trabajaba como vendedor en IBM. Fue a Wheaton Academy y Wheaton College. Era bueno en los deportes, pero sus esperanzas de una carrera profesional en el béisbol se vieron frustradas por un accidente automovilístico.

Conoció a su esposa en Wheaton en 1991 y se casaron en 1994. Estaban activos en su iglesia, enseñando juntos la escuela dominical y Beamer jugaba sóftbol para el equipo de la iglesia.

La pareja regresó de un viaje a Italia el 10 de septiembre de 2001, unas vacaciones concedidas a Beamer de su empresa.

Doug Macmillan, amigo de Beamer, dejó su trabajo para dirigir la Fundación Todd Beamer, que ayuda a los niños que perdieron a sus padres en ese vuelo.

Después del 11 de septiembre, Lisa Beamer se convirtió en el rostro de los dolientes del día y en un recordatorio del heroísmo del día. Beamer era un ex jugador de béisbol y baloncesto universitario y se cree que lideró a otros pasajeros en un ataque contra los secuestradores del vuelo 93 que derribó el avión antes de que pudiera estrellarse en Washington, DC. Su exhortación de "¡Vamos a rodar!" se convirtió en un grito de guerra. Su viuda hizo 200 apariciones públicas en los seis meses posteriores a los ataques.

Su esposa coescribió un libro que se tituló Let's Roll!: Ordinary People, Extraordinary Courage.

Los tres hijos de la pareja asistieron a Wheaton College. Todos son atletas, como su padre: Dave, de tres años cuando murió su padre, era mariscal de campo de fútbol; Drew, de uno, jugaba fútbol, al igual que su hija Morgan. Morgan era el segundo nombre de su papá Beamer.

Associated Press contribuyó a este informe.