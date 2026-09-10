Crece a 21 la lista de grupos de América Latina y el Caribe designados por EEUU como terroristas

La administración de Donald Trump ha designado 21 grupos criminales de América Latina y el Caribe como “organizaciones terroristas extranjeras” desde que llegó al poder, el último esta semana coincidiendo con la gira del secretario de Estado Marco Rubio por países aliados de la región —Colombia, Ecuador y Perú— para consolidar su apoyo a la estrategia estadounidense contra el narcotráfico.

Esta calificación solía reservarse a grupos como el Estado Islámico o Al Qaeda, que utilizan la violencia con fines políticos, y no para los cárteles y otras redes delictivas centradas en ganar dinero. Pero el objetivo de Trump era aumentar la presión sobre estos grupos y sobre cualquiera que, a su juicio, les preste apoyo.

La estrategia comenzó en febrero de 2025. Sirvió de pretexto para capturar al venezolano Nicolás Maduro casi un año después, así como para decenas de ataques contra supuestas embarcaciones “narcoterroristas” que se han saldado con más de 200 muertos. También llevó a países latinoamericanos como Guatemala y Argentina a tomar medidas similares contra determinados grupos, y a estados como Ecuador a lanzar operaciones conjuntas con Washington en territorio ecuatoriano.

México es el país con más grupos en la lista (ocho) y bajo una mayor presión de Washington mientras su gobierno intenta evitar cualquier acción militar unilateral estadounidenses de Trump contra los cárteles, especialmente desde las acusaciones formales contra altos funcionarios del estado de Sinaloa.

Pero la estrategia de Trump también ha dejado al descubierto contradicciones. El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico y acusado durante el juicio de proteger al Cártel de Sinaloa, fue indultado por el estadounidense el año pasado y ya vive libre en su país.

A continuación, un vistazo a los 21 grupos latinoamericanos y caribeños designados terroristas durante la actual administación estadounidense.

MÉXICO

1. Los principales objetivos: el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), llamados así por los estados que son sus bastiones en el noroeste de México, son grupos criminales multinacionales y los mayores traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos.

El Cártel de Sinaloa, el más antiguo de México surgido en los años 70, es un conglomerado criminal que mueve todo tipo de drogas a través de continentes usando embarcaciones, aviones, migrantes y túneles transfronterizos. Un exsecretario de Seguridad fue condenado por ayudarlos.

Controla la parte occidental de la frontera con Estados Unidos, aunque el arresto de Ismael “El Mayo” Zambada desató una pugna interna por el poder y debilitó al grupo.

El CJNG, establecido a inicios de la década de 2010, es un grupo extremadamente violento que ha usando lanzacohetes, drones con explosivos y minas artesanales çontra las autoridades y en 2020 organizó un espectacular atentado contra el entonces jefe de la policía de Ciudad de México —hoy secretario de Seguridad de México— en el corazón de la capital.

La DEA afirma que distribuye toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo en los 50 estados estadounidenses y mantiene su poder pese a la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, en febrero, y las numerosas detenciones posteriores.

2. Control de la frontera texana: los cárteles del Golfo, del Noreste y de Juárez

El Cártel del Golfo y el del Noreste operan en el extremo oriental, moviendo drogas, migrantes, armas y dinero por la ruta más directa hacia Estados Unidos desde América Central y Sudamérica.

El antiguo líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén (ahora encarcelado en México tras cumplir una condena en Estados Unidos), reclutó a militares para su protección que luego conformaron su propio y temido cártel: Los Zetas. El Cártel del Noreste es un remanente de Los Zetas y su base está en Nuevo Laredo, el puerto comercial más activo de la frontera mexico-estadounidense.

El Cártel de Juárez ha controlado durante décadas un punto clave del centro de la línea fronteriza: Ciudad Juárez, frente a El Paso, Texas. Tanto su fundador, Amado Carrillo Fuentes, como los hermanos e hijos que lo sucedieron, convirtieron el tráfico de toneladas de drogas en un negocio multimillonario. Pese a los arrestos de muchos de sus líderes, el cártel y los grupos aliados mantuvieron el control de una vasta infraestructura para introducir cargamentos ilegales a Estados Unidos.

3. Cárteles locales en Michoacán: La Familia, Cárteles Unidos y Los Viagras

Todos estos grupos criminales operan en el estado occidental de Michoacán, producen drogas sintéticas y han consolidado su control regional mediante la extorsión y el cambio de lealtades a lo largo de los años.

La Familia Michoacana, ahora rebautizada como “Nueva Familia Michoacana”, es la más antigua. Los otros dos, antiguos aliados, surgieron tras el levantamiento armado de las autodefensas de 2013 que lograron expulsar a viejos cárteles, solo para verlos reemplazados por otros.

Su extorsión afecta a todos los sectores económicos, incluido un producto clave de exportación hacia Estados Unidos: el aguacate.

CENTROAMÉRICA

4. Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13)

Los dos violentos grupos operan principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras. Se originaron en Los Ángeles como pandillas callejeras creadas por inmigrantes salvadoreños. Cuando muchos de sus miembros fueron deportados a El Salvador, estos grupos se expandieron y ganaron poder en toda Centroamérica, donde siguen aterrorizando a las comunidades.

En los últimos años, ambos grupos han recibido un duro golpe por parte del presidente Nayib Bukele, quien lanzó una polémica guerra contra las pandillas y encarceló a más de 80.000 personas.

Guatemala también designó a ambos grupos como terroristas en octubre y endureció las leyes en su contra.

COLOMBIA

5. Clan del Golfo

Con un estimado de 9.000 combatientes, el Clan del Golfo es uno de los grupos armados más poderosos de Colombia. También conocido por su siglas en español, AGC, evolucionó a partir de escuadrones paramilitares de derecha que combatieron a las guerrillas marxistas colombianas de los años 90 y 2000.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, las AGC están presentes en alrededor de un tercio de los 1.103 municipios de Colombia, donde extorsionan a negocios locales.

El Clan del Golfo participó en conversaciones de paz con el gobierno de Colombia el año pasado, un diálogo que terminó con la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, gran aliado de Trump en la región.

VENEZUELA

6. Tren de Aragua

Este grupo surgió de una prisión en el centro de Venezuela hace más de una década. En los últimos años, se extendió desde Chile hasta Estados Unidos, aprovechando el éxodo de unos 8 millones de venezolanos que huyeron de las crisis políticas y económicas del país.

Aunque sus orígenes están en el narcotráfico, sus principales negocios son el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, la explotación sexual y el trabajo forzado. Es conocido por una violencia extrema, incluidas decapitaciones y enterrar a las víctimas vivas.

7. Cártel de los Soles

La entidad que Washington alega que estaba liderada por Maduro no es un cártel propiamente dicho, pero fue designada como tal menos de seis semanas antes de que Maduro fuera capturado en enero.

Los venezolanos comenzaron a usar el término Cártel de los Soles en los 90 para referirse a militares de alto rango que se habían enriquecido con el tráfico de drogas. A medida que la corrupción se expandió, su uso se amplió de manera imprecisa para incluir a policías y funcionarios, y para referirse a actividades como la minería ilegal y el contrabando de combustible. Se llaman “soles” las insignias de los militares de alto rango. En 2020, se empezó a considerar como un grupo liderado por Maduro cuando Estados Unidos anunció la acusación formal en su contra.

ECUADOR

8. Los Lobos, Los Choneros, The Chone Killers y Los Tiguerones

Los Lobos, Los Choneros, The Chone Killers y Los Tiguerones son pandillas a las que se culpa de gran parte de la violencia que comenzó durante la pandemia de COVID-19. Todas están involucradas con el sicariato, la extorsión y el tráfico y venta de drogas.

Los Tiguerones se formó en Guayaquil en 2019 como brazo armado de Los Choneros, la organización madre de la mayoría de las pandillas ecuatorianas.

Las autoridades han responsabilizado a estos grupos del aumento de la violencia en el país, mientras se disputan rutas de narcotráfico hacia el Pacífico y el control del territorio, incluso dentro de las cárceles, donde cientos de reclusos han sido asesinados desde 2021.

Todos ellos están entre las 22 pandillas criminales designadas como “terroristas” por Ecuador en 2024.

BRASIL

9. Commando Vermelho y Primeiro Comando da Capital

Commando Vermelho y Primeiro Comando da Capital son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil. Trabajan con unas 50 pandillas más pequeñas en todo el país y en conjunto, dirigen a miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra policías brasileños, funcionarios públicos y contra civiles.

Su influencia y sus redes ilícitas se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil.

HAITÍ

10. Las pandillas Viv Ansanm y Gran Grif

Los dos grupos haitianos están vinculados principalmente al tráfico de armas, secuestros, asesinatos, extorsión y, en menor medida, al narcotráfico.

La coalición Viv Ansanm es conocida por lanzar una serie de ataques a partir de febrero de 2024 que cerraron el principal aeropuerto internacional de Haití, liberaron a cientos de reclusos de las dos cárceles más grandes del país y, finalmente, obligaron al ex primer ministro Ariel Henry a renunciar. Controla al menos el 85% de la capital, lo que obliga a organizaciones civiles a negociar con las pandillas para poder hacer llegar ayuda a las comunidades.

Gran Grif ha asaltado varias ciudades y pueblos en la región central de Haití. En octubre, se culpó a la pandilla de matar a más de 70 personas en Pont-Sondé.

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Los periodistas de The Associated Press Gonzalo Solano en Quito, Astrid Suárez en Bogotá, Mauricio Savarese en Río de Janeiro y Dánica Coto en San Juan de Puerto Rico contribuyeron a este reporte.