Dramáticas imágenes muestran el motor de un avión de UPS envuelto en llamas antes de estrellarse

Las nuevas imágenes muestran el momento en que un motor se desprendió de un avión de UPS antes de estrellarse y mató a 14 personas en Kentucky.

Los investigadores federales publicaron las dramáticas fotos al tiempo que revelaban que habían encontrado pruebas de grietas en el soporte del motor del ala izquierda.

Otras imágenes del accidente ayudaron a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte a determinar que el motor izquierdo del avión se desprendió de la aeronave durante el despegue.

El avión se estrelló contra el suelo y abrió un agujero en el techo de un almacén de UPS antes de explotar en una bola de fuego en el aeropuerto.

Tres miembros de la tripulación de vuelo, el propietario de un negocio local y un abuelo y su nieta que se encontraban “en el lugar y el momento equivocados” figuran entre los 14 fallecidos tras el accidente del 4 de noviembre, el más fatal de la historia de la empresa.

open image in gallery La escalofriante secuencia muestra primero un motor desprendiéndose del avión de carga de UPS durante el despegue ( National Transportation Safety Board )

open image in gallery En la siguiente imagen, el motor se desprende del avión mientras se produce un incendio, seguido del motor en llamas que sale catapultado del avión afectado ( National Transportation Safety Board )

El avión MD-11 solo llegó a despegar 9,1 metros del suelo, dijo la NTSB, citando el registrador de datos de vuelo en su primer informe formal pero preliminar sobre el desastre de Louisville, Kentucky.

La NTSB también señaló que el avión aún no había sido sometido a una inspección detallada de las piezas clave del soporte del motor que presentaban fracturas. Aún tenía que completar casi 7.000 despegues y aterrizajes más. Se examinó por última vez en octubre de 2021.

“Parece que UPS estaba llevando a cabo este mantenimiento dentro del plazo requerido, pero estoy seguro de que la FAA va a reflexionar ahora sobre si ese plazo es adecuado”, dijo a The Associated Press el experto en seguridad aérea Jeff Guzzetti tras leer el informe.

Una serie de fotos publicadas por la NTSB muestra el motor izquierdo desprendiéndose del avión de UPS y volando hacia arriba y sobre el ala mientras rodaba por la pista. La imagen final muestra el avión ligeramente en el aire con el ala izquierda en llamas.

open image in gallery Las imágenes finales muestran el avión en llamas al despegar, dejando tras de sí estelas de humo ( National Transportation Safety Board )

open image in gallery Momentos después, el avión se estrelló en una explosión masiva que mató a 14 personas, incluidos los tres miembros de la tripulación ( National Transportation Safety Board )

open image in gallery Los dramáticos videos del accidente mostraban el avión en llamas chocando contra edificios y generando una enorme columna de humo ( National Transportation Safety Board )

A principios de esta semana, Bill Moore, presidente de UPS Airlines, una rama de UPS, dijo que la empresa está trabajando con los investigadores para determinar la “causa raíz” del accidente.

“Una vez que lo determinemos, podrán elaborar un plan de inspección”, declaró Moore en una rueda de prensa en Louisville. “¿Podemos inspeccionarlo? Si es así, ¿cómo lo reparamos? ¿Cómo lo recomponemos? Y, finalmente, tendremos que devolver la flota al servicio. Pero eso no va a ocurrir rápidamente”.

UPS comunicó que dejó en tierra su flota de MD-11 y que está utilizando otros aviones durante la ajetreada temporada navideña.

Traducción de Olivia Gorsin