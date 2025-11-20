La FAA dará bonos solo a controladores aéreos con asistencia perfecta durante el cierre

Solo 776 de los más de 10.000 controladores de tráfico aéreo que tuvieron que trabajar sin paga durante el cierre recibirán los bonos de 10.000 dólares que el presidente Donald Trump sugirió, mientras la Administración Federal de Aviación (FAA) dijo el jueves que solo los controladores con asistencia perfecta recibirán los cheques.

Varios controladores comenzaron a ausentarse del trabajo a medida que el cierre se prolongaba por más de un mes, enfrentando la presión financiera de trabajar sin recibir un sueldo. Algunos de ellos consiguieron trabajos secundarios, pero otros simplemente no podían costear el cuidado de los niños o la gasolina que necesitaban para trabajar. Sus ausencias provocaron retrasos en aeropuertos de todo el país y llevaron al gobierno a reducir algunos de sus vuelos en 40 aeropuertos concurridos.

Trump sugirió los bonos para aquellos que se mantuvieron en el trabajo en una publicación en redes sociales, pero también sugirió que a los controladores que faltaron al trabajo se les debería descontar el sueldo. Los funcionarios de la FAA no han anunciado públicamente planes para penalizar a los controladores.

