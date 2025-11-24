Miles lloran al comandante de Hezbollah asesinado en ataque aéreo israelí

Miles de personas asistieron el lunes al funeral organizado por el grupo político militar libanés Hezbollah para su principal comandante militar, un día después de que fuera asesinado en un ataque aéreo israelí en un suburbio del sur de Beirut.

Los simpatizantes de Hezbollah pasaron junto al ataúd de Haytham Tabtabai, cubierto con la bandera amarilla del grupo, mientras era llevado a través de la multitud. El entierro de Tabtabai y otros dos miembros de Hezbollah tuvo lugar en un cementerio al sur de Beirut, donde tradicionalmente son sepultados los combatientes del grupo.

Israel atacó el domingo la capital de Líbano por primera vez desde junio, diciendo que mató a Tabtabai. El ejército israelí lo describió como el jefe de estado mayor de Hezbollah. Israel también advirtió al grupo respaldado por Irán que no se rearme ni reconstruya un año después de que su última guerra terminara con un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

El ataque del domingo mató a cinco personas e hirió a otras 28, según el Ministerio de Salud de Líbano.

"Que continúen (los israelíes) sus incursiones sobre nosotros. ¿Quieren que nos rindamos para que puedan entrar en nuestras casas? ¿Viste lo que pasó en Gaza? ¿Qué hicieron? No hicieron nada", dijo un simpatizante de Hezbollah que se identificó como Jaafar.

Otra simpatizante de Hezbollah, Fatima Shehadeh, expresó que "no importa cuánta sangre se derrame, nunca nos rendiremos y nunca entregaremos las armas de la resistencia".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia expresó el lunes su "profunda preocupación" por el ataque y la posible escalada, instando a las partes a utilizar el mecanismo de monitoreo del alto el fuego para reportar amenazas y no tomar "acciones unilaterales".

Los ataques aéreos israelíes sobre el sur de Líbano se han intensificado en las últimas semanas mientras Israel y Estados Unidos han presionado a Líbano para desarmar a Hezbollah.

Israel afirma que el grupo está tratando de reconstruir su fuerza militar. El gobierno libanés, que apoya el desarme de Hezbollah, ha negado esas afirmaciones. También dice que las tropas se han desplegado al sur, pero que su ejército necesita más recursos.

En diciembre, Hezbollah disparó varios cohetes que cayeron en territorio abierto cerca de una base militar israelí y lo calificó como una "advertencia". Fue la única vez que disparó desde que un alto el fuego puso fin a la guerra entre Israel y Hezbollah en noviembre del año pasado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.