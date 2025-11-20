GE Appliances refuerza lazos con proveedores de EEUU al trasladar producción de China a Kentucky

GE Appliances destacó el jueves los amplios efectos en cadena de trasladar la producción de China a Kentucky al anunciar más de 150 millones de dólares en nuevos contratos adjudicados a proveedores con sede en Estados Unidos.

Los contratos con los proveedores varían en valor desde 330.000 dólares hasta 41 millones de dólares, abarcan 10 estados y cubren segmentos cruciales de la cadena de suministro para la producción de lavadoras y secadoras del fabricante de electrodomésticos, desde plásticos y fundiciones hasta acero y aluminio, indicó la compañía. Los proveedores varían en tamaño desde U.S. Steel hasta empresas familiares.

GE Appliances señaló que con los nuevos contratos está aumentando el gasto nacional en proveedores en un 3,3%.

Los proveedores apoyarán la producción de una lavadora/secadora combinada y una línea de lavadoras de carga frontal, todas las cuales GE Appliances está trasladando de China a su extenso complejo en Louisville conocido como Appliance Park. La compañía anunció que está invirtiendo 490 millones de dólares para reequipar una planta para el proyecto, lo que creará 800 nuevos empleos.

Informó que la producción está programada para comenzar a principios de 2027 y ampliará el espacio total dedicado a la producción de cuidado de ropa en Appliance Park al equivalente de 33 campos de fútbol.

“Cuando invertimos en la manufactura en Estados Unidos y en nuestra gente, impulsa el crecimiento mucho más allá de nuestros propios muros", afirmó el jueves Lee Lagomarcino, vicepresidente de GE Appliances, en un comunicado de prensa. "Estos nuevos contratos con proveedores representan lo que significa 'Construido para Estados Unidos': invertir en la manufactura en Estados Unidos, crear más empleos estadounidenses y construir oportunidades que se multiplican”.

Los anuncios se producen en un momento en que el presidente Donald Trump intenta atraer fábricas de regreso a Estados Unidos imponiendo impuestos de importación —aranceles— sobre productos extranjeros. El presidente dijo recientemente que Estados Unidos reducirá los aranceles implementados a principios de este año como castigo a China por su venta de productos químicos utilizados para fabricar fentanilo del 20% al 10%. Eso reduce la tasa total combinada de aranceles sobre China del 57% al 47%.

Los más de 150 millones de dólares en nuevos contratos con proveedores reflejan la cantidad que GE Appliances gastará cada año en envíos de piezas, componentes y materias primas para producir las lavadoras y secadoras, resaltó la compañía. Los valores de los contratos podrían aumentar si las ventas de las lavadoras y secadoras crecen, de acuerdo con la compañía.

GE Appliances destacó que gasta 4.600 millones de dólares con más de 6.500 proveedores en Estados Unidos, un aumento del 69% en el gasto y un aumento del 58% en su número de proveedores desde 2019. Su cadena de suministro en Estados Unidos ha crecido durante más de una década, aseveró.

“Si bien los aranceles ciertamente han sido un factor, también hay muchos otros beneficios, como tiempos de entrega más cortos, costos de transporte reducidos y la capacidad de colaborar con su cadena de suministro para, en última instancia, servir mejor a nuestros clientes”, dijo Lagomarcino.

Los nuevos contratos fueron adjudicados a empresas en Kentucky, Tennessee, Indiana, Ohio, Illinois, Pensilvania, Michigan, Minnesota, Alabama y California, detalló GE Appliances. Adjudicó más de 40 millones de dólares en contratos a proveedores en Kentucky, más que en cualquier otro estado.

Los contratos son los primeros de muchos efectos en cadena esperados de su compromiso más amplio de cinco años y 3.000 millones de dólares para fortalecer su manufactura en Estados Unidos, repatriar cierta producción y crear más de 1.000 empleos, indicó la compañía.

GE Appliances anunció planes en agosto para trasladar la producción de refrigeradores, cocinas de gas y calentadores de agua fuera de China y México. La compañía también tiene plantas de manufactura en Carolina del Sur, Alabama, Georgia, Tennessee y Connecticut. La compañía es una subsidiaria de la empresa Haier con sede en China.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.