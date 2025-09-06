Un tiburón mata a un bañista cerca de Sydney

Un tiburón atacó a un hombre de unos 50 años y acabó con su vida en una playa cerca de Sydney, Australia, y las playas de la zona fueron cerradas el sábado mientras se buscaba al depredador con drones, dijeron las autoridades.

Los equipos de emergencias llegaron a Long Reef Beach poco después de las 10 de la mañana del sábado tras reportes de que un hombre había sufrido heridas graves.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue rescatada del mar y llevada a la orilla, donde falleció. Se han recuperado dos secciones de una tabla de surf que se analizarán.

La policía cerró la playa y está colaborando con expertos en fauna salvaje para determinar la especie de tiburón.

Las playas próximas también fueron cerradas a la espera de más información.

De acuerdo con los testigos, el hombre fue llevado a la orilla por dos compañeros surfistas y familiares consternados acudieron rápidamente al lugar.

Bill Sakula, un surfista de la zona, dijo a reporteros en la playa que se enteró del ataque mientras se preparaba para salir al mar por la mañana.

“Va a causar conmoción en la comunidad”, declaró. “Todo el mundo va a estar un poco nervioso durante un tiempo”.

Surf Life Saving NSW, una organización de socorristas, desplegó un avión no tripulado para localizar más actividad de tiburones.

“Nuestras más profundas condolencias a la familia del hombre involucrado en esta terrible tragedia”, señaló el director ejecutivo del grupo, Steve Pearce, en un comunicado. Además, pidió a la gente que no se meta en el agua en las playas cercanas.

Se cree que el ataque es el primero registrado en el estado de Nueva Gales del Sur en lo que va de año.

La última vez que una persona murió por el ataque de un tiburón en Sydney fue en febrero de 2022, en el primer incidente letal de este tipo en la ciudad desde 1963.

El lunes se instalaron redes para tiburones en 51 playas entre Newcastle y Wollongong como parte de un programa estacional.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.