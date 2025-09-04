Irán reduce relaciones diplomáticas con Australia tras la expulsión de su embajador

Irán dijo el jueves que ha “reducido” sus relaciones con Australia en respuesta a la expulsión de su embajador, ocurrida la semana pasada, por acusaciones de que Teherán orquestó ataques incendiarios antisemitas en Sídney y Melbourne.

Según la agencia oficial de noticias IRNA, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo que el embajador de Australia ya ha abandonado Irán, y agregó que la sección consular de su país permanece activa en la nación de Oceanía y que Irán intentará satisfacer las necesidades consulares de los iraníes que estén allí.

“De acuerdo con las normas diplomáticas y como reacción adecuada a la acción de Australia, Irán ha reducido el nivel de presencia diplomática de Australia en Irán”, dijo Baghaei, según la agencia. También rechazó la acusación de antisemitismo, se indica en el informe.

Describió la decisión de Australia la semana pasada de expulsar al embajador iraní como “irrazonable” y añadió: “No damos la bienvenida a la reducción de relaciones ya que no hay razón ni justificación para la medida. Afecta las relaciones entre las dos naciones.”

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, cortó las relaciones diplomáticas con Irán después de que funcionarios de inteligencia australianos dijeran que, en octubre de 2024, Teherán ordenó ataques incendiarios contra Lewis Continental Kitchen, una empresa de alimentos kosher con sede en Sídney, y contra la sinagoga Adass Israel de Melbourne dos meses después.

Mike Burgess, director general de la Organización de Inteligencia de Seguridad Australiana, dijo que ningún diplomático iraní en Australia participó en la coordinación de los ataques.

Ni Burgess ni Albanese explicaron qué pruebas existen de la participación iraní.

Se estima que más de 70.000 iraníes residen en Australia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.