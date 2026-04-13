Un juicio en una carpa atrae multitudes: Uganda estrena corte móvil en juicio por 4 niños muertos

El juicio de un hombre ugandés acusado de matar a cuatro niños comenzó el lunes en una carpa no muy lejos de donde se cometió el crimen, después de que el presidente ordenara celebrarlo en una corte portátil a la que pudieran asistir los residentes locales.

Se trata de la primera prueba de las controvertidas sesiones de tribunales móviles del país, concebidas para permitir que la gente siga directamente casos que despiertan un amplio interés público.

El sospechoso, Christopher Okello Onyum, está acusado de matar a los niños en un ataque con machete dentro de una escuela infantil en un suburbio de la capital ugandesa, Kampala, el 2 de abril. Sigue sin estar claro el motivo, en un incidente que conmocionó a muchos en este país de África oriental.

Onyum se declaró el lunes no culpable de cuatro cargos de asesinato.

Los testigos afirmaron que el atacante atacó una escuela infantil conocida como Gaba Early Childhood Development Program tras hacerse pasar por un padre. Según se informó, habló brevemente con los administradores del lugar antes de cerrar con llave la reja y luego atacar a los niños.

Más tarde, una multitud enfurecida intentó linchar a Onyum, quien fue rescatado y puesto bajo custodia por la policía. Podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable.

La orden del presidente Yoweri Museveni de que el caso se juzgue con rapidez y en el entorno muy público de un tribunal móvil ha resultado controvertida, y algunos críticos sostienen que amenaza con sensacionalizar un asunto de evidente dolor para los deudos, además de interferir con la justicia.

En un comunicado, la Asociación de Abogados de Uganda señaló que la directiva del presidente equivalía a una injerencia del poder ejecutivo y socavaba el derecho del sospechoso a un juicio justo.

“Esto no es justicia. Es un mitin de linchamiento judicial”, afirmó en un comunicado.

Cientos de personas se reunieron para el juicio, que se celebraba en una gran carpa instalada en los terrenos de una iglesia.

Esta es la primera vez que los tribunales móviles se ponen en práctica después de que en marzo se publicara un aviso legal con directrices formales para su funcionamiento.

El poder judicial defendió la decisión y manifestó que ponía de relieve su “compromiso de acercar la justicia a la gente mediante enfoques innovadores”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.