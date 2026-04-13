Sánchez vuelve a China y España busca estrechar lazos entre tensiones por la guerra con Irán

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, estaba de nuevo en China esta semana, en su cuarto viaje en otros tantos años a la segunda economía del mundo mientras España busca reforzar sus vínculos políticos y comerciales con Beijing.

Su visita llega en un momento geopolítico complejo en el que los líderes europeos intentan influir para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán, y mientras la relación de Madrid con Washington se ha tensado por el rechazo expreso de Sánchez al conflicto.

Sánchez instó a China el lunes a asumir un papel más importante en un mundo multipolar, durante una intervención en la Universidad Tsinghua de Beijing, un día antes de que tenga previsto reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.

“Creo que China pueda hacer mas, por ejemplo exigiendo (...) que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano en Irán en Gaza en Cisjordania y también en Ucrania", afirmó Sánchez.

A continuación, claves sobre la visita del mandatario español:

Sánchez vuelve a China una vez más

España dice que quiere diversificar sus relaciones políticas con las grandes potencias del mundo, incluida Beijing.

Funcionarios españoles han señalado que el gobierno quiere apuntalar más inversión china e impulsar las exportaciones al país, aunque la política comercial es una competencia de la Unión Europea, que negocia en nombre de sus 27 Estados miembros.

La nación del sur de Europa, que genera más de la mitad de su electricidad a partir de fuentes renovables, necesita materias primas críticas chinas, paneles solares y tecnologías verdes, al igual que otros países europeos que están dejando atrás los combustibles fósiles.

En el plano político, el viaje se produce mientras España se ha destacado en Europa como el crítico más sonoro del continente frente a las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio. El gobierno de Sánchez declaró recientemente que su espacio aéreo está cerrado a aviones de Estados Unidos utilizados en Irán y negó a Estados Unidos el uso de bases militares operadas conjuntamente en el sur de España.

“Dadas las fricciones crecientes con el gobierno de Estados Unidos, estas reuniones anuales han adquirido una mayor importancia”, comentó Eric Sigmon, analista político radicado en Madrid y exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos, sobre el último viaje de Sánchez a China.

Sánchez está en China del 13 al 15 de abril y mantendrá conversaciones el martes con Xi, con el primer ministro Li Qiang y con el principal legislador de China, Zhao Leji, el tercer dirigente de mayor rango del gobernante Partido Comununista.

Una España más amistosa busca equilibrar el comercio con China con un éxito limitado

España, la cuarta economía más grande de la eurozona, ha sido menos confrontacional con China que otros países de la Unión Europea en los últimos años. Ha intentado reposicionar las relaciones comerciales con China, cuyas exportaciones a España son muy superiores a las de la nación ibérica, de 49 millones de habitantes, hacia China, que tiene una población de más de 1.400 millones de personas.

El gobierno de Sánchez ha tenido poco éxito: China representa alrededor del 74% del déficit comercial total de España.

“Esta peregrinación anual repetida de Sánchez —su cuarta en cuatro años— pone de relieve una relación cada vez más unilateral y desequilibrada”, señaló Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico del banco de inversión francés Natixis.

Para China, España sirve como un socio relativamente flexible y conciliador que aboga por el diálogo en lugar de medidas más duras de la Unión Europea, indicó García-Herrero.

En su discurso en Beijing el lunes, Sánchez sostuvo que la Unión Europea había hecho su parte para equilibrar el comercio e instó a China a hacer lo mismo.

"Necesitamos que China haga lo mismo. Que se abra para que Europa no tenga que cerrarse”, señaló.

España quiere buenas relaciones con las principales potencias mundiales

Como potencia política de tamaño medio, durante el mandato de Sánchez España ha dicho que quiere buscar vínculos bilaterales más fuertes con las grandes potencias y economías del mundo, incluidas China y, cada vez más, India, además de su relación con Estados Unidos.

El rey Felipe VI de España también realizó una visita oficial a China el pasado noviembre, la primera de un monarca español en 18 años, lo que demuestra el interés del país por reforzar sus lazos con Beijing.

La última visita de Sánchez a Beijing levantó ampollas en Washington y tuvo lugar poco después de que el gobierno de Trump anunciara amplios aranceles globales. El entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió a España que no “corte su propio cuello”.

Sánchez alentó el lunes a China a desempeñar un papel más importante junto a la Unión Europea para combatir el cambio climático, promover la salud global y controlar el desarrollo de una inteligencia artificial responsable, así como de las armas nucleares.

Sánchez añadió: “Sobre todo ahora que Estados Unidos ha decidido retirarse de muchos de estos frentes”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.