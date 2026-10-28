Inflación en el cine: los metrajes son más largos, de "The Odyssey" a "You Can See Everything"

Tu vejiga no miente. Las películas se están haciendo más largas.

Todo tipo de filmes, desde espectáculos de gran presupuesto hasta dramas de cine de autor, están ampliando su duración. Hay un dicho viejo: una película corta puede sentirse larga y una larga puede sentirse corta. Pero los datos, no solo las idas al baño, muestran que la inflación de metraje es real en el cine.

Tras analizar 36.431 películas estrenadas en salas entre 1980 y 2025, el investigador Stephen Follows descubrió que la duración promedio de una película de estreno amplio ha crecido de 106 a 114 minutos.

Para la mayoría de quienes frecuentan el cine, esto no es sorprendente. Se ha vuelto un elemento habitual de la expectativa previa al estreno de una película: ¿Cuánto dura? Cuando se publicó la duración oficial de “The Odyssey” ("La Odisea") de 173 minutos, para algunos fue como si Christopher Nolan hubiera planteado un desafío tan intimidante como el Cíclope.

Pero hay poca evidencia de que las duraciones largas estén disuadiendo a los espectadores. Incluso pueden ser un atractivo. “The Odyssey” es la segunda película más taquillera del año, con 1.800 millones de dólares en ventas de entradas, y la favorita para mejor película en los Oscar.

Aun así, el cambio ha alterado todo el ecosistema alrededor del cine. Antes del Festival de Cine de Venecia del año pasado, el director del festival, Alberto Barbera, señaló que las películas de 2 horas y 15 minutos o 2 horas y 30 minutos se habían convertido en “el nuevo estándar internacional”.

Esto, indicó Barbera, puede ser una molestia para la programación, además de un punto en contra de una película por lo demás buena. El comité de selección del festival, explicó, a menudo ve filmes que se habrían beneficiado de ser 10-20 minutos más cortos.

Este año, tres películas consideradas principales aspirantes al Oscar, “The Odyssey”, “La Bola Negra” de 159 minutos y “You Can See Everything” ("Puedes verlo todo") de 174 minutos, superan con facilidad las 2 horas y media. Sin embargo, está lejos de ser algo exclusivo de las películas de la temporada de premios. La próxima cinta de “Hunger Games”, “Sunrise on the Reaping” ("Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha"), dura 158 minutos, un nuevo máximo para la franquicia. Se mire como se mire, es mucha cosecha.

La llegada del streaming ha llevado al cine a buscar pantallas más grandes y duraciones más largas. Cuando los atractivos de las pantallas planas en casa son tan grandes, las películas se esfuerzan por ser auténticos acontecimientos para lograr que la gente salga de casa. Más grande es mejor, o eso dice la lógica.

Cronometrando la duración de “Doomsday”

Nadie sabe esto mejor que Joe y Anthony Russo, responsables de las películas de “Avengers”, incluida la próxima “Avengers: Doomsday”.

“La experiencia de ir al cine está evolucionando”, afirmó Joe Russo en una entrevista reciente. “El cine convertido en evento parece ser el gancho para sacar a la gente de sus casas. Eso puede ser narrativa de primera, experiencia de primera en salas, y la duración ciertamente puede contribuir a la sensación de estar viviendo una experiencia. En muchos sentidos, es la sensación de que tu dinero valió la pena”.

“Doomsday” aún no tiene una duración anunciada, aunque eso no ha impedido que exista una considerable industria artesanal de cobertura dedicada a precisar cuánto durará. Los Russo esperan que “Doomsday” se acerque más a las dos horas y media, recortada frente a las tres horas de “Endgame” y relativamente esbelta si se considera que contiene una porción considerable del Universo Cinematográfico de Marvel.

Para Russo, más grande es bueno, pero no automáticamente mejor.

“Eso no significa que no puedas dar un golpe contundente con una duración más corta”, sostuvo Russo. “Depende de lo que la historia requiera. Se trata de comprimir la historia hasta convertirla en un diamante, y si ese diamante termina durando tres horas y media, perfecto. Si termina durando dos horas y media, perfecto”.

Para algunos cineastas, bajar el ritmo es importante

El cineasta japonés Ryusuke Hamaguchi hace películas que son casi lo diametralmente opuesto a un filme de superhéroes, y aun así ha llegado a duraciones similares.

Las películas de Hamaguchi son decididamente de escala humana; avanzan con el ritmo de la vida. Su filme de 2021 "Doraibu mai kâ" (“Drive My Car”), la primera película japonesa nominada a mejor película, duró poco menos de tres horas. Sus películas son potencias pacientes que rechazan la estructura convencional de la trama.

“Contar historias como una acción implica que estás forzando que ocurran ciertas cosas para hacer una película interesante”, explicó Hamaguchi. “A menudo, cuando veo otras películas, te dicen que así son las cosas y siguen empujando la trama hacia adelante. Eso me resulta incómodo”.

Hamaguchi habló en una entrevista poco después del estreno en el Festival de Cine de Cannes de su película más reciente, “Soudain” ("De repente"). Contrario a su título, dura 197 minutos. Pero la película, que Neon estrenará el 25 de noviembre, es una de las más suaves y esclarecedoras del año. Como corresponde, trata sobre el tiempo.

Virginie Efira protagoniza el filme como la directora de una residencia de ancianos en París, donde está introduciendo una técnica de cuidado más humana, pero que requiere más tiempo, llamada Humanitude. Se enfrenta a la resistencia de parte del personal, pero descubre que la vida mejora tanto para los pacientes del centro como para sus empleados.

Para Hamaguchi, ese mensaje se aplica tanto al cine como al cuidado de los mayores.

“Mis propios valores y pensamientos sobre hacer cine entran en la película”, señaló. “Conocí Humanitude por primera vez en otro contexto y decidí trabajar dentro del ámbito del cuidado. Pero cuando empecé a investigarlo, me di cuenta de que había muchos problemas compartidos en común con la industria cinematográfica”.

La película de 90 minutos puede estar casi obsoleta, pero no ha desaparecido

No todos comparten la sensación de que las películas necesitan acercarse a la marca de las tres horas. El cineasta polaco Paweł Pawlikowski ha hecho tres películas aclamadas seguidas, todas de 90 minutos o menos. No necesariamente está en contra de las películas más largas, pero se propone destilar sus filmes hasta sus elementos más potentes.

“Me encanta ‘Lawrence of Arabia’. Se sentía proporcionada a la película y al paisaje”, dice Pawlikowski sobre la épica de 1962 de David Lean, de 327 minutos. “Pero hoy en día hay películas en las que simplemente es demasiado. Hay cinco finales y es puro alarde. No mencionaré nombres, pero hay algunos directores realmente grandes que también lo hacen”.

La más reciente de Pawlikowski, “Fatherland” ("Tierra de mi padre"), dura unos precisos 82 minutos. Sin embargo, pese a —o quizá debido a— su concisión, “Fatherland” es una experiencia inusualmente rica, con Hanns Zischler como el novelista alemán ganador del Premio Nobel Thomas Mann y Sandra Hüller como su hija, Erika. Ambos van en un viaje por carretera a través de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial.

Pawlikowski es muy consciente de que está nadando contra la corriente de las películas largas.

“Se siente un poco controvertido lo que estoy haciendo”, comenta Pawlikowski, riéndose. “Soy muy consciente de que es provocador ser tan depurado. Además, me interesa mucho simplificar la vida. Quédate con tus amigos. Que te guste lo que te gusta. Intenta ser honesto. Si puedes hacer eso en el cine, o en cualquier forma de arte, ayuda”.