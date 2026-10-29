EEUU pide a aliados prepararse para posibles ataques de Irán tras las elecciones, dicen fuentes AP

Funcionarios estadounidenses les han dicho a varios países de Oriente Medio y a aliados regionales que estén preparados para una posible reanudación de la acción militar contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato de la próxima semana en Estados Unidos —y también a la posibilidad de que Teherán intente tomar represalias contra ellos—, según dos diplomáticos informados sobre el asunto.

Los dos hablaron a condición de guardar el anonimato porque no están autorizados a comentar sobre las advertencias delicadas transmitidas por diplomáticos y funcionarios de defensa de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump no ha tomado una decisión final sobre si llevar a cabo nuevos ataques contra Irán, enfantizaron los diplomáticos. Sin embargo, el mandatario ha dicho repetidamente que está sopesando ordenar una nueva acción militar una vez que concluyan las cruciales elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos.

Esas amenazas y las nuevas exhortaciones de Washington para que los aliados se preparen ante posibles represalias están poniendo a la región en alerta de que podría avecinarse un regreso a operaciones de gran envergadura.

La Casa Blanca y funcionarios estadounidenses declinaron hacer comentarios.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró el miércoles en la red social X que Teherán “sigue dando una oportunidad a la diplomacia para que tenga éxito”, y está trabajando con mediadores para examinar ideas que el gobierno iraní incluyó en una propuesta planteada el mes pasado —rechazada tajantemente por Trump— que los iraníes aún quieren que sea la base para volver a un alto el fuego.

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos emitió un comunicado en el que instó a las partes a “actuar con sensatez y a buscar soluciones políticas para ayudar a contener las tensiones”, con el fin de evitar se reanuden las operaciones a gran escala en la guerra que comenzó a finales de febrero.

Estados Unidos les ha dicho a sus aliados regionales que la nueva ronda de acción militar podría durar varios días, pero los funcionarios regionales se preparan para que Irán y sus grupos aliados tomen represalias, lo que derivaría en un combate que podría prolongarse aún más, señalaron los diplomáticos.

Funcionarios estadounidenses también han instado a los aliados a tomar medidas de precaución ante la expectativa de que la respuesta de Irán incluya ataques de represalia contra instalaciones energéticas y otra infraestructura crucial.

No está claro qué tan pronto estarían listas las fuerzas armadas de Estados Unidos

Aunque Washington no ha atacado a Irán desde septiembre, la situación en Oriente Medio se ha vuelto más complicada.

El conflicto se ha extendido: rebeldes hutíes respaldados por Irán han atacado infraestructura petrolera y aeropuertos de Arabia Saudí. Una coalición encabezada por el gobierno saudí ha respondido con sus propios ataques contra territorio controlado por los hutíes en Yemen.

The Wall Street Journal informó previamente que se les había informado a naciones del golfo Pérsico que estuvieran preparadas ante un posible incremento en las operaciones de Estados Unidos.

No está claro qué tan pronto después del día de las elecciones estarían listas las fuerzas armadas de Estados Unidos para potencialmente reanudar los ataques.

A fines del mes pasado, el Pentágono desplegó el USS Theodore Roosevelt, junto con una serie de buques anfibios de desembarco con infantes de Marina a bordo —unos 9.000 efectivos en total—, desde San Diego hasta el golfo Pérsico para reforzar a las fuerzas armadas estadounidenses en la región.

En ese momento, un funcionario estadounidense indicó que este despliegue podría derivar en una presencia naval inusualmente alta de más de 20.000 marineros e infantes de Marina —al igual que cientos de aeronaves— en la región, algo que sólo ha ocurrido en contadas ocasiones en las últimas dos décadas. La Armada tenía tres grupos de ataque de portaaviones en Oriente Medio en abril por primera vez desde 2003.

Trump, quien en las últimas semanas se ha centrado en hacer campaña en favor de los republicanos de cara a las elecciones del 3 de noviembre, ha sido evasivo sobre lo que planea hacer a continuación contra Irán.

La guerra ha resultado ser un pesado lastre para los candidatos republicanos mientras presentan sus argumentos ante votantes cansados de los crecientes precios de la gasolina, una consecuencia de la guerra que ha elevado los costos en casi todos los sectores de la economía global.

El costo de librar la guerra contra Irán para los contribuyentes estadounidenses ha aumentado a 47.100 millones de dólares, según la estimación más reciente que el Pentágono le ha proporcionado al Congreso.

Mientras hacía campaña por los republicanos, Trump les ha asegurado constantemente a los votantes que el fin de la guerra está cerca, al tiempo que ha amenazado con una posible nueva ronda de bombardeos tras las elecciones.

Durante una escala de campaña el martes en Lubbock, Texas, Trump dijo que el conflicto —que ya lleva ocho meses— podría concluir definitivamente “en un par de semanas, si les parece bien”.

“Alguien me preguntó antes: ¿cuándo concluirá la guerra contra Irán?”, señaló Trump anteriormente en el mismo discurso. “Yo dije: ‘Cuando yo quiera que termine’. Será muy rápido, pero tenemos que hacer que termine correctamente, con una declaración contundente y definitiva: jamás tendrán un arma nuclear”.

Trump quizá esté contemplando un calendario posterior a los comicios para una posible acción, pero la región está en vilo ante la posibilidad de que Teherán haga algo provocador antes de entonces, especialmente si sienten que la acción de Estados Unidos es inminente, dijo Jonathan Schanzer, director ejecutivo de la Foundation for Defense of Democracies, un centro de investigación conservador con sede en Washington.

“¿Por qué esperarían hasta después de las elecciones aquí... si podrían iniciarlo y potencialmente obtener la ventaja?”, afirmó.

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Magdy informó desde Nueva York. Los periodistas de la AP Konstantin Toropin y Seung Min Kim contribuyeron con información.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.