Trump y otros republicanos destacados leerán pasajes en un maratón bíblico

El presidente Donald Trump y muchos de sus principales partidarios republicanos y cristianos evangélicos participan esta semana en una lectura maratónica de la Biblia, en un evento promocionado como parte de las conmemoraciones del 250° aniversario de la independencia del país.

El evento America Reads the Bible —en el que cada participante lee en voz alta un pasaje— se transmite en directo esta semana desde el Museo de la Biblia en Washington y otros lugares. Incluirá el martes en la noche un video de Trump leyendo un pasaje que llama al arrepentimiento nacional en el antiguo Israel, palabras que durante décadas han sido utilizadas de forma destacada por quienes promueven la creencia de que Estados Unidos ha sido y debería ser una nación cristiana.

La Biblia está “indeleblemente entretejida en nuestra identidad nacional y nuestra forma de vida”, manifestó Trump en un comunicado conmemorando el evento. El comunicado cita a figuras históricas como el líder puritano John Winthrop, a quien describe como alguien que “imploraba a sus compañeros colonos cristianos que se mantuvieran como un faro de fe para que todo el mundo lo viera”.

Los críticos sostienen que el evento tiene una lista de participantes marcadamente partidista y que forma parte de un proyecto más amplio para vincular la conmemoración del aniversario independentista con una visión nacionalista cristiana que presenta la fundación del país como esencialmente cristiana, algo que muchos historiadores cuestionan. Los cristianos blancos, en particular los evangélicos, han sido cruciales para la base electoral de Trump.

La lista de participantes —que incluye abrumadoramente a políticos republicanos y partidarios cristianos de Trump— muestra que es trata “claramente un esfuerzo de la derecha y del movimiento nacionalista cristiano MAGA”, declaró Brian Kaylor, autor de “The Bible According to Christian Nationalists: Exploiting Scripture for Political Power”, en referencia al movimiento “Make America Great Again” de Trump.

“Si quisieran hacerlo como un proyecto unificador, habrían prestado más atención a lograr diversidad política y diversidad ideológica”, añadió Kaylor, presidente y editor en jefe de Word&Way, un sitio progresista que cubre fe y política.

El historiador Jemar Tisby, cuyos libros han cuestionado lo que él describe como la complicidad cristiana con el racismo, criticó el evento en Facebook: “No se puede citar la Biblia mientras se justifica la violencia, la guerra y la exclusión”.

Bunni Pounds, fundadora de Christians Engaged, indicó que leer la Biblia por sí solo no es suficiente. “La fe sin obras está muerta”, afirmó, y agregó: “Necesitamos primero la palabra para llevar la fe a nuestra vida”.

Controversias de Trump y su promoción de la fe

El evento bíblico llega apenas una semana después de que Trump recibiera una andanada de críticas -- incluso de sus partidarios evangélicos -- por difundir un meme en redes sociales en el que aparece como un sanador similar a Jesús, rodeado de símbolos patrióticos. Trump retiró la imagen de su sitio Truth Social y luego dijo que creía que la imagen lo pintaba como un doctor.

También ocurre poco después de una controversia suscitada por comentarios peyorativos sobre el papa León XIV que Trump hizo luego que el pontífice criticó la guerra en Irán.

Otros altos funcionarios han estado leyendo o leerán pasajes bíblicos en persona o por video. Entre ellos figuran miembros del gabinete como el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio, así como el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y varios otros congresistas republicanos. Entre los destacados partidarios evangélicos de Trump que participan están el evangelista Franklin Graham, el pastor Jack Graham y la pastora Paula White-Cain, quien dirige la Oficina de Fe de la Casa Blanca.

Pounds señaló que la organización invitó a miembros demócratas del Congreso, así como a líderes de algunas denominaciones que podrían considerarse progresistas, pero que no aceptaron.

Cada orador participa por turnos en la lectura continua de los 66 libros de la Biblia tal como los reconocen los protestantes. Los judíos reconocen la parte hebrea de la Biblia que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, pero no los libros del Nuevo Testamento centrados en Jesús, mientras que los católicos y los ortodoxos reconocen libros adicionales de la Biblia que no se incluyen en esta lectura. El evento sí incluye cierta representación católica, entre ella el presidente de CatholicVote, que respaldó a Trump en 2024.

El evento implica una lectura integral de toda la Biblia, desde los versículos famosos (“Deja ir a mi pueblo”, “El Señor es mi pastor”) hasta los más desconocidos. Los pasajes abarcan desde la creación del mundo hasta batallas sangrientas y destrucción apocalíptica, desde exhortaciones al amor a Dios, al prójimo y a los necesitados hasta relatos de la vida, muerte y resurrección de Jesús.

Trump leerá del Segundo Libro de Crónicas

La organizadora del evento es Christians Engaged, una organización sin fines de lucro cuya misión declarada incluye “discipular a los estadounidenses en una cosmovisión bíblica y en sus responsabilidades de orar, votar y participar”.

La aparición de Trump será desde el Despacho Oval, donde leerá del Capítulo 7 del Segundo Libro de Crónicas, ambientado durante la dedicación del templo por el rey Salomón en la antigua Jerusalén. En él, Dios promete perdón si una generación futura se rebela y luego se arrepiente: “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”.

El versículo ha sido citado durante mucho tiempo en numerosos mítines cristianos conservadores y en actos políticos como la Convención Nacional Republicana de 2024.

Pounds señaló que el pasaje de Crónicas ha sido durante décadas un tema central en los eventos anuales del Día Nacional de Oración y que los organizadores invitaron a Trump a leerlo. “Es una declaración poderosa que haya decidido leer ese pasaje”, expresó.

La maratón de lectura llega apenas semanas antes de un evento del 17 de mayo llamado “Jubileo Nacional de Oración, Alabanza y Acción de Gracias”, que se celebrará en el National Mall. Es el acto culminante de “America Prays”, un proyecto que Trump anunció el año pasado en conjunto con los eventos por el aniversario independentista en el que pidió orar por el país y “volver a consagrarnos a una nación bajo Dios”.

Varios de los grupos e individuos involucrados en America Prays también participan en el evento de lectura bíblica de esta semana.

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La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.