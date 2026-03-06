Tras una década de carrera, Bad Gyal es “Más Cara”.

“Porque me gusta el nivel de excelencia”, dijo sin chistar la artista urbana catalana en una entrevista por videollamada a propósito del lanzamiento de su segundo álbum de estudio. El título, explicó, es un poco en el sentido literal y otro poco por el momento profesional que atraviesa.

“Me siento más elevada, me siento en una posición mejor, me siento mucho más en control de mi proyecto, de mi vida personal”, señaló. “Creo que define muy bien en el momento en el que estoy ahora y también todas las herramientas que se me han dado, de las que estoy full (totalmente) agradecida para poder crear este álbum”.

Bad Gyal imagina “Más Cara” como su playlist soñada, con géneros que marcaron sus primeros encuentros con la música y que la forjaron como artista. Además de su toque inconfundible de música urbana los fans encontrarán guaracha, merengue, bachata, kompa haitiano y shatta martinicano. El álbum fue grabado entre Miami y Medellín.

“Desde que tengo uso de razón me empezaron a llamar muchísimo la atención los géneros del Caribe, los géneros latinoamericanos”, señaló luciendo un bikini durante la entrevista por videollamada desde una playa de las Islas Canarias. “Es la música que he consumido y siento que también ha forjado mi identidad como artista… Porque al final yo soy una chica de Barcelona. No soy ni puertorriqueña, ni mexicana, ni dominicana, ni cubana, pero siempre he tenido una gran fascinación" por su música.

El álbum tuvo como productor ejecutivo a Cromo X así como a Sky Rompiendo, Ovy on the Drums, Luny Tunes y jóvenes como Botlok, Jorge Milliano, Mazzarri y Wicked Outside en el lado de la producción. Sus invitados en la interpretación son selectos e incluyen a J Alvarez, Jenny “La Sexy Voz”, Víctor Mendivil, De La Rose y Ozuna.

“Esta vez en especial nos lo hemos pasado muy bien en el estudio haciendo las canciones y he podido formar un equipo de productores increíble. Escritores, nunca había trabajado tan así, tan en equipo”, señaló Bad Gyal.

Para lograr esta inspiración dijo que se permite una libertad total en el estudio.

“El proceso de crear para mí es muy desde el disfrute”, señaló. “Estar en el estudio y componer es como la parte que más me gusta, la parte más sagrada, la parte que también siento más personal, menos de cara al público, como que puedo ser más yo misma sin ningún tipo de presión o condicionamiento”.

El video de “Fuma” lo filmó en Barcelona y acumula más de tres millones de vistas. Su más reciente video es el de “Un coro y ya :)”. Otro de los temas destacados del álbum es “Noticia de ayer”, que fusiona merengue con house y tiene como invitados a músicos que han tocado con el dominicano Omega. Chencho Corleone fue su primera elección para “Choque”.

“De hecho es un artista que he tenido en mi mente siempre porque he sido muy fan”, señaló. “Fue un poco así, como que si había alguien en el tema desde el primer momento supimos que tenía que ser él. Y fue una sorpresa muy guay el ver que estaba receptivo y que le apetecía. Y bueno, desde ahí hicimos un montón de sesiones, le pude conocer más de una forma personal, hemos tenido charlas, me ha dado mil consejos, ha sido increíble la experiencia”.

En la pasada edición de los Premios Goya de Cine Español, Bad Gyal tuvo un número musical en la ceremonia y en diciembre fue una de las artistas estelares del Flow Fest en la Ciudad de México, conquistando el escenario principal con una presentación electrizante.

“La verdad que es un placer, como México es el primer país que me apoyó, la primera vez que salí de España para cantar fue a México y se siente muy, muy bien”, dijo sobre este concierto en el Flow. “Me recompensa muchísimo poder volver cada año y crecer y notar siempre el crecimiento y a la vez que siento el crecimiento, siento que los fans del inicio siguen ahí”.

Bad Gyal definió el Flow Fest como uno de los “más potentes” festivales de música urbana latina.

“O sea, yo de hecho este año fui de espectadora con Don Omar”, dijo. “Siempre tiene lineups (carteles) que parecen imposibles de creer, realmente tiene mérito lo que consigue”.

Su siguiente parada es el Primavera Sound como artista principal.