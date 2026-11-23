The Strokes se apropiaron del cierre del festival Corona Capital 2026 el domingo por la noche.

Tras sus presentaciones estelares de 2011 y 2019, los fans de la banda neoyorquina tenían sed de verlos de vuelta en el festival. Desde la tarde se podían ver decenas de asistentes con camisetas con su logotipo y, horas antes de que Julian Casablancas y compañía salieran al escenario, había personas esperándolos. El tono del concierto fue muy variado, de la euforia de “Last Nite”, con la que iniciaron, a la nostalgia de “Ode to the Mets”, con la que cerraron su presentación.

Y como es habitual, Casablancas estaba “feliz” a su manera, aunque tuvo que aclarar que cuando dijo que la Ciudad de México era “grande y lo que sea”, no fue con sarcasmo, sino con verdadero cariño. En cambio, quien sí se supo expresar muy bien fue el bajista Nikolai Fraiture, a quien el vocalista pidió ayuda para que hablara en español con el público.

“¿Qué tal Ciudad de México, cómo están? ¡Hagan una buya!”, dijo Fraiture en una mezcla de inglés y español. “Muchas gracias por una noche increíble y la próxima canción es ‘Sunday’”.

Más adelante, el baterista Fabrizio Moretti señaló en español: “Buenas noches, México, ustedes son lindos”.

Extrañamente, también hubo una referencia a una canción latina antigua.

“Aprecio mucho el verso de esa canción… ‘Vamos a la playa’”, dijo Casablancas, quien después de un sonido de sintetizador de remate de chiste agregó “ruido de distorsión de payaso 3”.

“Take It or Leave It”, “Automatic Stop” y “Lonely in the Future” fueron otros de los temas que se escucharon en su concierto.

The Strokes se encuentran en una gira mundial con su séptimo álbum de estudio “Reality Awaits”, lanzado en julio de este año. Continuarán con presentaciones en Ecuador, Chile, Colombia y Brasil.

Angine de Poitrine

Angine de Poitrine debutó en escenarios de México con su concierto en el Corona. El dúo canadiense de rock experimental y math rock reunió a bastantes fans que hacían la señal de un triángulo para saludar a sus misteriosos integrantes enmascarados Khn de Poitrine y Klek de Poitrine, cuya imagen incluye un triángulo y una pirámide respectivamente.

Aunque son famosos por no hablar, entre sus sonidos extraterrestres se alcanzó a distinguir un “¡México!”. También lograron comunicarse con señas a pesar de ser, según el mito del dúo, unos alienígenas de aproximadamente 333 años.

Angine de Poitrine llegó al Corona como uno de los principales nominados a los Grammy, que se entregarán en febrero en Los Ángeles, compitiendo en las categorías de mejor nuevo artista, álbum de rock, interpretación de rock e interpretación de música alternativa gracias a su álbum “Vol. II”.

Sus temas como “Sarniezz” y “Fabienk” tienen un estilo que mezcla sonidos microtonales, polirritmos y arte performativo. Este año también ganaron el Premio Polaris de Música.

The xx y Lola Young

Los británicos de The xx eran el acto principal del segundo escenario del Corona. La banda se presentó por última vez en el festival en 2017 y, tras un periodo en el que se tomaron un receso para enfocarse en sus proyectos solistas, Romy Madley-Croft, Oliver Sim y Jamie xx se lucieron con canciones como “Sunset” y “Night Time”, así como temas de cada uno de ellos como “Loud Places” de Jamie xx, “Enjoy Your Life” de Romy y “GMT” de Oliver.

“Muchas gracias, México”, dijo Romy. “Esto es muy importante para nosotros, nos da mucho gusto estar de vuelta en México, tocamos nuestro primer show en ocho años en la Ciudad de México este año y la pasamos de lo más increíble, gracias a todos los que estuvieron ahí. Y se siente muy especial poder tocar nuestro último show de año aquí con ustedes de nuevo... Los queremos mucho”.

El fin de semana fue especialmente ajetreado para Jamie xx quien comenzó el viernes en el Corona con un DJ set con el que puso a bailar a la gente en la carpa Viva Tent.

Otra artista británica que lució el domingo por la noche fue Lola Young quien, tras un periodo alejada de los escenarios para recuperar su salud física y mental, iniciado a finales de 2025 tras colapsar en el festival All Things Go, está de vuelta en la carretera.

“Estoy tan feliz de estar aquí, esta es mi primera vez en la Ciudad de México, me la he pasado fenomenal”, dijo. “Estoy muy contenta de que pasen tiempo conmigo, es una locura. A veces tengo un montón de (grosería) en la cabeza, ya sabes... un montón de cosas raras, inseguridades y todo eso. Pero cuando hago esto, todo desaparece, me siento muy afortunada”.

Además de su éxito “Messy”, Young incluyó temas como “One Thing”, “Spiders”, “Conceited” y “Post Sex Clarity” en su presentación.

“Te amo, sean buenos los unos con los otros”, dijo Young al despedirse.

Techno colombiano

Ela Minus fue otra de las DJs y productoras que se presentaron en la carpa del Corona. Minus destacó que, al igual que en su anterior presentación en el festival de 2021, estaría mezclando canciones nuevas.

La artista, cuyo nombre verdadero es Gabriela Jimeno Caldas, fue baterista de bandas de rock como Ratón Perez y Balancer. Estudió en Berklee College of Music y actualmente vive en Estados Unidos.

El Corona Capital, que el domingo reunió a cerca de 72.000 personas, contó también con presentaciones de Twenty One Pilots, Gorillaz, Mumford & Sons y Violet Grhol.