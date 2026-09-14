"The Pitt" busca repetir y "Widow's Bay" podría traer una ola épica al llegar los Emmy

Ya están aquí los Premios Emmy. “The Pitt” buscará encontrar su lugar en el olimpo de la televisión y “Widow's Bay” llegará a la ceremonia la noche del lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles impulsada por una tormenta de expectación.

Mariska Hargitay, la veterana estrella de “Law & Order: Special Victims Unit” y ganadora de tres Emmy, presentará el programa en NBC, que ha desplegado para la ocasión una alfombra azul pavo real, un guiño al 100.º aniversario de la cadena.

La 78.ª ceremonia de los Emmy también celebrará el 30.º aniversario de “Buffy the Vampire Slayer” ("“Buffy la cazavampiros") y el 50.º aniversario de “Charlie's Angels” ("Los Ángeles de Charlie"), con miembros del elenco entre los presentadores.

Cómo ver los Premios Emmy

La transmisión televisiva de los Emmy rota entre las cadenas de señal abierta, y este año se emite en vivo por NBC y se transmite en directo por Peacock a las 8 p. m., hora del Este, 5 p. m., hora del Pacífico.

“Live from E!: Countdown to the Emmys” mostrará la llegada de las estrellas a partir de las 5 p. m., hora del Este, 2 p. m., hora del Pacífico, en YouTube y Peacock. The Associated Press también tendrá en YouTube una señal diferida de las llegadas de celebridades.

“The Pitt”, “Widow’s Bay” y “Hacks” competirán por los principales premios

El drama de sala de emergencias en tiempo real de HBO Max “The Pitt” era un recién llegado hace un año cuando ganó mejor drama, mejor actor para su protagonista Noah Wyle y mejor actriz de reparto para Katherine LaNasa. Ahora, ya convertido en un veterano respetado, se espera que repita en las tres categorías y podría sumar tres más, con el propio Wyle nominado a tres estatuillas. El elenco del programa obtuvo cuatro nominaciones en la categoría de actriz de reparto y otras tres para actor de reparto.

“Hacks” consiguió más nominaciones que cualquier otra comedia por su quinta y última temporada en HBO Max, y su estrella Jean Smart es prácticamente una apuesta segura para otra victoria como mejor actriz en una comedia.

Pero la comedia de terror de Apple TV “Widow's Bay” podría arruinar la despedida de “Hacks”. Llega a la noche con ocho triunfos en ceremonias previas, en las que se entregan la mayoría de las más de 100 categorías de los Emmy.

El programa puede añadir hasta seis más el lunes. Si lo logra, romperá el récord de 13 Emmy para una comedia en una temporada, establecido el año pasado por “The Studio”.

El protagonista de “Widow's Bay”, Matthew Rhys, es favorito para ganar como mejor actor en una comedia, y la estrella revelación del programa, Kate O'Flynn, es una sólida candidata a mejor actriz de reparto.

Harrison Ford y Zendaya también están en la contienda

Rhea Seehorn interpreta al único personaje central de Apple TV en “Pluribus”, y podría llevarse con ese papel su primer Emmy como mejor actriz en un drama.

Entre las rivales de Seehorn está Zendaya, quien ganó por las dos primeras temporadas de “Euphoria” en 2020 y 2022, y está nominada por su tercera y última temporada.

La noche también podría traer el primer Emmy, y el primer gran premio competitivo de Hollywood de cualquier tipo, para Harrison Ford, de 84 años, quien figura entre los favoritos a mejor actor de reparto en una comedia por interpretar a un terapeuta que afronta el Parkinson en “Shrinking”.