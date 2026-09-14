Amazon suspende asociación con compañía tras choque de avión en Miami

Amazon suspendió su asociación con la compañía cuyo avión se salió de la pista en Miami y chocó contra una camioneta, matando a cinco personas.

La empresa anunció el domingo que suspendió su asociación con 21 Air después de que uno de los aviones Boeing 767 de esa compañía se saliera 396 metros (1.300 pies) de la pista el 6 de septiembre y se estrellara contra una camioneta que transportaba a trabajadores de una empresa de limpieza de aviones. Murieron cinco ocupantes de la camioneta y otras cinco personas resultaron heridas.

“Tras el trágico incidente del fin de semana pasado, hemos dedicado tiempo a apoyar la investigación y a revisar algunas de las circunstancias relacionadas, y hemos decidido pausar nuestras operaciones con 21 Air, el operador del vuelo 7598", declaró en un comunicado la portavoz de Amazon, Kelly Nantel. "Seguiremos trabajando para apoyar la investigación y a todas las personas afectadas”.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte examinará las circunstancias del accidente para determinar la causa. Eso incluirá las acciones de los pilotos y de los controladores de tráfico aéreo, así como el historial de mantenimiento del avión, las prácticas de la aerolínea y el tiempo tormentoso en el momento del siniestro.

El transportista de Carolina del Norte había volado paquetes para Amazon desde 2024. La empresa también transporta paquetes para DHL, que no respondió el lunes por la mañana a preguntas sobre si seguirá utilizando a 21 Air.

“Seguimos centrados en apoyar a las familias y seres queridos que se vieron afectados por este accidente, así como en trabajar estrechamente con la Junta de Transporte y con todos nuestros socios, como Amazon, mientras continúa la investigación", 21 Air señaló en un comunicado. "Confiamos en nuestras normas, procedimientos y capacitación en materia de seguridad”.

La información del vuelo divulgada por la Junta de Transporte el 9 de septiembre reveló que uno de los pilotos advirtió a su compañero que iban demasiado rápido mientras se aproximaban para aterrizar y después del toque de ruedas.

El avión estaba inestable durante la aproximación y no tocó pista hasta que ya estaba bastante más allá de donde debía, lo que limitó el espacio disponible para frenar. Es posible que un viento de cola haya ayudado a impulsar al avión.

Las grabaciones de audio de la cabina también captaron una serie de advertencias automatizadas del avión sobre la velocidad de descenso y la proximidad del terreno. La transcripción completa de la conversación en cabina no se publicará hasta más adelante en la investigación.

El Boeing, de 32 años, fue construido originalmente para transportar pasajeros y voló para varias aerolíneas en países extranjeros durante más de dos décadas antes de ser convertido en avión de carga en 2015, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.