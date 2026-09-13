Presidente de la Cámara de EEUU dice que "dividendo" de $5.000 requiere aprobación del Congreso

La propuesta del presidente Donald Trump de dar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense en caso de que el Partido Republicano conserve la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado en las próximas elecciones requiere de la aprobación del Congreso, afirmó el domingo el presidente de la cámara baja, Mike Johnson, mientras se comprometía a intentar que ese esfuerzo se concrete.

Trump hizo la inusual propuesta durante la convención del partido en Dallas. Posteriormente, declaró a CBS News Texas que no creía que el Congreso tuviera que autorizar los pagos, aunque no especificó cómo podría gastar más de 1 billón de dólares sin la autorización de los legisladores.

Pero el republicano Johnson sostuvo que se necesita la aprobación del Congreso. “Supongo que sí, que necesitaría de la acción del Congreso, y es una idea creativa”, añadió.

Horas después, Trump afirmó que cumpliría su promesa. “Los 5.000 van a ocurrir, 100%”, subrayó antes de abordar el Air Force One en Irlanda, donde asistió a un torneo de golf en uno de sus campos.

Johnson, por su parte, indicó que trabajaría para que la propuesta de Trump avance en el Congreso, a pesar del estrecho margen.

“Es el presidente de las grandes ideas. Vamos a intentar implementar todo lo que podamos”, puntualizó. “Me comprometo a que el Congreso lo analizará y llegará a un consenso sobre eso, como tienen que hacer con todo lo demás”.

La dudosa maniobra en año electoral podría costar más de 1 billón de dólares, añadiendo más presión sobre el déficit presupuestario anual, de casi 1,8 billones de dólares, y agravando las preocupaciones respecto a la inflación. La economía enfrenta una persistente inflación y crecientes tasas de interés, una combinación complicada para los republicanos mientras buscan conservar el control del Congreso.

El presidente sostiene que los pagos serían posibles gracias al buen estado de la economía, pero el ánimo de los consumidores es bajo a medida que aumentan los precios de la gasolina debido a la guerra contra Irán y los salarios tienen dificultades para mantenerse al ritmo de la inflación.

Trump dijo el domingo que los pagos serían “lo suficientemente fáciles” porque Estados Unidos tiene una economía sólida.

“Podemos manejar eso fácilmente porque está entrando muchísimo dinero”, subrayó. “Nunca hemos estado mejor”.

Solo una tercera parte de los adultos en Estados Unidos aprueba la gestión de Trump, según una encuesta realizada en julio por el Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos. Eso se compara con un 37% en junio y con 42% cuando asumió el cargo. La mayoría también desaprueba su manejo de la economía y la inmigración, temas que fueron centrales para la elección de Trump en 2024.

Trump declaró el domingo que el precio de la gasolina “caerá como una roca”, pero indicó que no habrá ningún acuerdo a corto plazo con Irán para poner fin a los conflictos y reabrir el estrecho de Ormuz.

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Johnson apareció en “State of the Union” de CNN y en “Meet the Press” de NBC.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.