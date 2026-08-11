"The Galloping Cure", ópera de Missy Mazzoli sobre la epidemia de opioides, se estrena en Edimburgo

El deseo de Missy Mazzoli de componer una ópera sobre la epidemia de opioides se desató por la muerte de dos primos.

“Uno fue en 2002 y el otro falleció en 2009, y ambos tenían 25 años”, comentó. “Uno murió por una sobredosis de OxyContin y el otro por una sobredosis de heroína, después de volverse adicto a la heroína a través del OxyContin”.

Al usar un carrusel de feria como alegoría, “The Galloping Cure” se estrenó el domingo en el Festival Internacional de Edimburgo, un retrato inquietante del poder destructivo de la droga que figura entre las óperas contemporáneas más impactantes.

Mazzoli y el libretista Royce Vavrek crearon a un carismático charlatán, Lucky Mack (el barítono Justin Austin), que llega a la deslucida comunidad de Yourtown con un traje blanco cruzado y un sombrero vaquero a juego, aliviando el dolor crónico de los residentes al ofrecer paseos gratis en seis caballos de fibra de vidrio para enganchar a la gente.

Empieza a cobrar dinero durante el descenso del pueblo a lo largo de un año, “precios dinámicos”, lo llama y luego alquila caballitos de palo hasta que la gente se queda sin un centavo. Exige narices, cabello, rótulas y lenguas como pago, partes del cuerpo que usará para construir más caballos del carrusel. Los cuerpos consumidos se asemejan a una zona de indigencia.

“Cuando te ofrece la cura, nunca te dice el precio”, canta la doctora Theresa Hart (la mezzosoprano Daniela Mack), cuyo respaldo a Lucky Mack conduce a la muerte de su hija Noy (la soprano Gabrielle Turgeon).

Este fue el primero de dos estrenos para Mazzoli en un lapso de 71 días. Se convierte en la primera mujer compositora con un estreno en el Metropolitan Opera de Nueva York con “Lincoln in the Bardo” el 19 de octubre, un intervalo estrecho comparable a cuando “Il Trovatore” y “La Traviata” de Giuseppe Verdi debutaron con 46 días de diferencia en 1853.

Neoyorquina de 45 años, originaria de Lansdale, Pensilvania, Mazzoli conoció a Vavrek en 2009. Se han convertido en los Rodgers y Hammerstein de la ópera estadounidense del siglo XXI, tras crear previamente “Song from the Uproar” (2012), “Breaking the Waves” (2016), “Proving Up” (2018) y “The Listeners” (2022).

“Galloping” se presenta hasta el miércoles en Escocia, se traslada a la Norrlands Opera de Suecia del 12 al 23 de septiembre y a la Ópera de San Francisco en el otoño de 2027.

El origen fue una obra de Franz Kafka

Vavrek, un canadiense de 43 años que también vive en Nueva York, ganó un Premio Pulitzer por “Angel’s Bone” de Du Yun. Él y Mazzoli llevaban mucho tiempo contemplando una ópera sobre los opioides, pero solo avanzaron después de encargar en 2022 un tratamiento a la autora Karen Russell.

“No fue hasta que colaboramos con Karen que encontramos una vía de entrada que no fuera moralizante ni predecible”, manifestó Mazzoli. “Abordarlo a través de este extraño cuento de hadas nos permite incorporar todo tipo de compasión y nos permite verlo de una manera inesperada”.

Russell se unió a Mazzoli y Vavrek en una reunión por Zoom para discutir ideas, cuando se decidieron por el cuento “Un médico rural”, de Franz Kafka, como punto de partida.

“Hay como este vacío sin fondo de sufrimiento existencial”, dijo Russell. “Y luego también hay agonía física. En esa historia se representan distintos tipos de dolor y, para mí, se siente como un sueño febril”.

El tratamiento de dos páginas de Russell inicialmente se tituló “The Devil's Miracle” (El milagro del diablo). Se vio influida por los cuentos de hadas de los hermanos Grimm.

“Todas tus hijas van a morirse de hambre a menos que me entregues a tu hija menor, ¿no?”, señaló. “Es como si el diablo supiera cuándo aparecer, y a menudo es en el contexto de una desesperación extrema”.

Una reunión clave en París

Un avance llegó en 2023, cuando “Breaking the Waves” de Mazzoli y Vavrek, se presentó en la Opéra Comique de París. Fue coproducida por el exdirector artístico de la English National Opera, John Berry, y dirigida por Tom Morris, quien después dirigiría “Galloping”.

Berry hizo los arreglos para que el trío creativo pasara tiempo en Hawkwood, un retiro en Stroud, en los Cotswolds ingleses, donde desarrollaron la estructura temática y Mazzoli escribió una melodía inicial. Aproximadamente al mismo tiempo, Mazzoli estaba terminando la composición del segundo acto de “Lincoln”, basada en la novela de George Saunders.

“Estaba trabajando en ambas al mismo tiempo, algo que no le recomendaría a nadie”, expresó Mazzoli. “Pero haces lo que tienes que hacer cuando surgen estas oportunidades”.

Obra de 2 horas y 15 minutos, dirigida por Stuart Stratford y con un intermedio, “Galloping” fue compuesta para cuatro personajes principales. Uno de ellos, una anciana atormentada por el dolor llamada Ivona Kowalski (la soprano Susan Bullock), canta al principio: “La vida es una broma y luego te mueres”.

La escenógrafa Rebecca Ringst y la diseñadora de iluminación Lucy Carter usaron 120 LED verticales de unas 7 yardas (6,5 metros) de largo que parecían agujas y que por momentos provocaban un efecto alucinatorio. Mazzoli desplaza los temas a un registro más oscuro a medida que la adicción se apodera, y la música se convierte en electrónica de DJ Blume y Lorna Dune para los raves de los adolescentes, mezclada con la Orquesta de Scottish Opera.

Hay un coro de 14 ovejas cantoras y un par de perros (interpretados de forma hilarante por Catriona Hewitson y Edward Jowle), cuyos ladridos se convierten en palabras que Theresa entiende a medida que cae en la adicción.

“Me interesa mucho encontrar ese elemento extraño que en realidad solo funciona para la ópera, y también algo de alivio cómico”, comentó Vavrek. “Los perros son graciosos. Son absurdos”.

Ambientada en un pueblo en apuros que podría estar en cualquier parte

Lucky Mack se parece a Harold Hill en “The Music Man” de Meredith Willson, a Sportin' Life en “Porgy and Bess” de los Gershwin y al doctor Dulcamara en “L’elisir d’amore” de Donizetti. Morris lo llamó un “estafador/mago/vendedor de aceite de serpiente”.

“Es el mismo tipo de persona carismática que puede convencerte de cualquier cosa”, afirmó Mack. “Desde el punto de vista de alguien externo, puedes decir objetivamente: ‘Ah, bueno, yo nunca haría eso’. Pero en realidad, ¿nunca lo harías? No lo sabes hasta que estás en una situación. Esta no es una obra que juzgue ninguna de esas cosas, sino que plantea una pregunta enorme sobre quién tiene la culpa de estos males en la sociedad y qué hacemos de aquí en adelante”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.