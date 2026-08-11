Mientras Trump Media elimina algunos negocios, redobla su apuesta por Truth Social y el presidente

La empresa de medios del presidente estadounidense Donald Trump ha probado media docena de nuevas líneas de negocio para impulsar sus acciones bursátiles, pero nada ha funcionado.

Ahora está volviendo a sus raíces.

En una conferencia de prensa con inversionistas el lunes, la compañía detrás de Truth Social anunció que dará marcha atrás en gran parte de su expansión y redoblará su apuesta por su negocio original de medios a través de la venta de una forma de acceso a la Casa Blanca, una medida que ha generado grandes cuestionamientos de ética entre demócratas y grupos que supervisan al gobierno.

Trump creó Truth Social después de que lo expulsaran de Twitter y Facebook, pero ambas plataformas lo restablecieron hace más de tres años, por lo que la empresa ha tenido que transformarse. En lugar de un foro de “libertad de expresión”, ahora funciona más como un sitio de “entérese aquí primero”, una segunda oficina de prensa de la Casa Blanca donde la gente obtiene primicias del presidente sobre todo, desde la guerra contra Irán hasta los aranceles y el futuro del banco central de Estados Unidos.

Pero las acciones de la empresa matriz, Trump Media & Technology, siguieron cayendo, así que decidió convertirse en algo más que una empresa de medios y se expandió a industrias no relacionadas como las apuestas en línea, las finanzas, los fondos de inversión, la compra y custodia de bitcoin, y la energía nuclear.

Ahora regresa a su misión original, con un giro: ofrece un nuevo servicio especial que concede acceso rápido a las publicaciones de Trump a cambio de una tarifa.

El nuevo negocio podría duplicar o triplicar los ingresos

En una conferencia telefónica con inversionistas, el nuevo director ejecutivo de la empresa, Kevin McGurn, indicó que ya se habían inscrito varias firmas de negociación de alta frecuencia, las cuales pagan entre 60.000 y 100.000 dólares al mes, cada una.

“Estamos en los primeros innings”, señaló McGurn, e hizo notar que el mercado potencial incluía a empresas de centros de datos, organizaciones de noticias y desarrolladores de modelos grandes de lenguaje, no sólo a operadores, y que estaba hablando con todos ellos.

McGurn ha rechazado la idea de que el nuevo negocio represente un dilema ético —según han afirmado grupos a favor del buen gobierno—, y subrayó que otras empresas de redes sociales ofrecen un servicio similar. Por su parte, la Casa Blanca niega que existan conflictos entre Trump el presidente y Trump el empresario, en los que los intereses privados de él puedan influir en sus políticas públicas.

Los operadores de Wall Street pueden ganar mucho dinero si reciben noticias de la Casa Blanca más rápido, y por eso se están inscribiendo —10 en la semana desde que comenzó el servicio—, lo que puede parecer un número pequeño pero se traduce en un gran impulso para la empresa. En conjunto, los clientes mensuales están pagando hasta 7 millones de dólares al mes y 12 millones de dólares al año, de dos a tres veces los ingresos que la compañía obtuvo por todos sus negocios el año pasado.

Trump Media necesita el dinero... y mucho más.

Ha perdido más de 1.000 millones de dólares desde que empezó el año pasado, y su informe de resultados publicado el lunes para los tres meses que terminaron el 30 de junio mostró que no ve alivio en el horizonte. Perdió otros 238 millones de dólares, aunque gran parte de eso se debió a pérdidas contables por la caída del valor de sus tenencias de bitcoin.

El tiempo se agota

El tiempo corre para arreglar la empresa.

Trump Media depende en parte de financiamiento externo, específicamente 1.000 millones de dólares recaudados de prestamistas con un acuerdo especial que les permite cobrar antes. Pueden exigir que la empresa recompre sus pagarés convertibles el 30 de noviembre, 18 meses antes de que venzan los préstamos.

Esa fecha de cobro es apenas después de las elecciones de medio periodo de noviembre, lo que podría afectar a la empresa si los demócratas obtienen el control del Congreso. Varios legisladores, incluida la senadora Elizabeth Warren, dicen que impulsarán investigaciones formales sobre los negocios de Trump, incluida Trump Media, si toman el control.

Un tercer plazo está más lejos, pero es el más trascendental: el fin de la presidencia de Trump.

Trump atrae mucho a los usuarios de la plataforma, pero no está claro cuántos leerán sus publicaciones después de que deje el cargo, y menos aún por qué los operadores pagarían hasta 1,2 millones de dólares al año por adelantos de sus publicaciones si ya no puede declarar en el sitio que el estrecho de Ormuz está abierto, o que está aumentando aranceles a decenas de países.

¿Ayudaría Vance en la Casa Blanca a Truth Social?

El servicio especial de alta velocidad, llamado Truth API, incluye publicaciones de otros usuarios destacados del sitio, pero nadie se acerca al presidente en popularidad. Tiene 13 millones de seguidores. El segundo usuario con más publicaciones, su hijo Donald Jr., tiene 7,5 millones.

Otros usuarios con muchos seguidores incluyen a miembros del gobierno de Trump que también podrían perder popularidad una vez que dejen el cargo, entre ellos el director del FBI, Kash Patel, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Una incógnita es JD Vance, quien dejará su cargo de vicepresidente en 2028 pero, si se postula para presidente y gana, podría seguir publicando en el sitio, donde tiene cinco millones de seguidores.

La otra línea de negocio que McGurn ha decidido conservar es la fusión nuclear, una tecnología que aún no está disponible comercialmente, pero que está recibiendo un gran impulso por parte del gobierno actual.

El gobierno federal echa una mano

En junio, el Departamento de Energía federal publicó una “hoja de ruta” en la que se compromete a financiar con fondos públicos la aceleración del desarrollo de la fusión nuclear como prioridad nacional, y pide alianzas público-privadas.

A pesar de la ayuda, los inversionistas aún no están convencidos de que Trump Media tenga un futuro prometedor.

Tras cerrar en aproximadamente 62 dólares poco después de empezar a cotizar en la bolsa en 2024, la acción se ha desplomado hasta cifras de un solo dígito, con lo cual ha perdido miles de millones en valor de mercado.

Trump Media volvió a caer el lunes, con un descenso del 8%, hasta 9,39 dólares por título.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.