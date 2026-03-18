Con la llegada de la primavera, comienza una nueva temporada de alergias en Estados Unidos, con síntomas como picazón, sibilancias, lagrimeo y congestión nasal.

Cada año, más de 80 millones de personas padecen alergias al polen y a otras plantas, lo que provoca molestias respiratorias y oculares.

Aunque parezca un detalle menor, los expertos señalan que existe una forma correcta de sonarse la nariz.

“La clave es hacerlo con suavidad y despejar una fosa nasal a la vez”, explicaron especialistas de ENT & Allergy Specialists.

Para ello, recomiendan cerrar una fosa nasal con el dedo y soplar suavemente en un pañuelo, con la menor presión posible, y luego repetir el proceso del otro lado. Además, advierten que, si no sale nada al intentarlo, es mejor no insistir.

open image in gallery Más de 80 millones de estadounidenses sufren alergias primaverales con congestión nasal. Sonarse la nariz alivia, pero solo si se hace correctamente ( Getty/iStock )

Sonarse ambas fosas nasales al mismo tiempo o hacerlo con demasiada fuerza puede generar problemas de salud.

Estas prácticas pueden obstruir las trompas de Eustaquio, que conectan el oído medio con la cavidad nasal, y aumentar el riesgo de infecciones. Además, pueden provocar la rotura de pequeños vasos sanguíneos en la nariz y causar sangrados.

En casos extremos, soplar con mucha fuerza puede generar un desgarro en el esófago, el conducto que une la boca con el estómago, según advirtió el sistema de salud Vinmec.

De acuerdo con la Clínica Cleveland, este tipo de lesiones también puede aparecer por tos o vómitos intensos y derivar en complicaciones graves, como infecciones o inflamación en el pecho y en el torrente sanguíneo.

Por su parte, la Universidad Estatal de Ohio señaló que una presión excesiva al sonarse la nariz incluso podría perforar el tímpano. “Si existe una obstrucción importante y la persona sopla con mucha fuerza, la presión puede aumentar lo suficiente como para causar una perforación, aunque no es frecuente”, explicó la institución.

Si el método básico no funciona, existen otras alternativas.

open image in gallery En casos poco frecuentes, sonarse con demasiada fuerza puede causar infecciones o romper el tímpano ( Getty )

Según especialistas en otorrinolaringología y alergias, también es posible expulsar la mucosidad al presionar el puente de la nariz con los dedos y masajear las fosas nasales con movimientos hacia abajo.

Además, desde Sutter Health recomiendan usar un humidificador o un aerosol nasal de solución salina cuando la mucosidad resulta difícil de eliminar, ya que ayuda a aflojarla.

Por su parte, la Red de Alergias y Asma sugiere aplicar una toalla tibia sobre la nariz y la frente durante unos minutos para aliviar la congestión.

“No queremos en el cuerpo nada que no deba estar ahí, como la mucosidad acumulada en las fosas nasales y los senos paranasales”, explicó el doctor Jonathan Young, otorrinolaringólogo pediátrico de Sutter. “Eso puede convertirse en un entorno propicio para infecciones bacterianas”.

Traducción de Leticia Zampedri