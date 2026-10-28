Talarico promete "recuperar Texas" mientras Trump hace último esfuerzo para mantenerlo republicano

El presidente estadounidense Donald Trump estuvo en Texas el martes por tercera vez en un mes, con el fin de ayudar a impedir que los demócratas consigan su primera victoria electoral en todo el estado en más de tres décadas en las elecciones de la próxima semana.

Trump estuvo en Corpus Christi y Lubbock para impulsar la campaña al Senado federal del republicano Ken Paxton contra el demócrata James Talarico. Sin ceder los reflectores a Trump, Talarico estuvo en Amarillo y Lubbock, donde arremetió contra el “extremismo y la corrupción”.

“Vamos a sorprender a la nación y sorprender al mundo cuando derrotemos a los multimillonarios y recuperemos Texas”, manifestó Talarico en Lubbock, donde habló una hora después de que Trump terminara su propio discurso no muy lejos de allí.

El presidente se apoyó en temas culturales para presentar a Talarico como demasiado liberal para Texas.

“Él no representa sus valores, y no podemos arriesgarnos”, según dijo Trump.

Mientras la guerra de Estados Unidos contra Irán dispara los precios de la gasolina y añade presión sobre los candidatos republicanos en todo Estados Unidos, el mandatario buscó destacar una operación militar anterior en Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, apareció brevemente en el escenario con Trump, quien utilizó el viaje en parte para resaltar el acuerdo alcanzado con Venezuela para procesar más de su crudo en refinerías de Texas.

Trump entra en la última semana de sus últimas elecciones de mitad de mandato en un frenético intento de apuntalar los bastiones republicanos frente a candidatos demócratas inusualmente competitivos. Más allá de Texas, recorrió Mississippi, Michigan, Georgia, Iowa y Florida durante la última semana, y sus próximas paradas son Ohio, Carolina del Sur, Kansas, Iowa y Florida nuevamente.

Ganó en todos esos estados en 2024.

El maratón de mítines es una apuesta a que, aunque Trump es ampliamente impopular, todavía mantiene influencia sobre los votantes más leales del Partido Republicano, un bloque cuya participación en las elecciones será crucial.

La estrategia enfrenta su prueba más dura en Texas, donde Talarico ha capitalizado el difícil entorno político para los republicanos y el historial de problemas éticos y legales de Paxton.

Trump sostuvo que Paxton era un “buen hombre”, mientras que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se ha sumado al intento de Trump de frenar el avance de Talarico.

“Talarico es la izquierda lunática”, escribió Musk en su plataforma de redes sociales X como parte de un incesante aluvión de ataques que ha publicado contra el candidato en los últimos días de la contienda.

Musk ha establecido en Texas las sedes de Tesla y SpaceX, así como la suya propia, y está tan decidido a garantizar que los republicanos mantengan el control de su estado adoptivo que, al parecer, ha destinado al menos 158 millones de dólares a derrotar a Talarico. Musk entregó esa cantidad al Senate Leadership Fund, que luego dio el mismo monto al Texas PAC, el mayor contribuyente a la campaña de Paxton.

Eso ha ayudado a convertir la contienda en una de las más costosas del país, con más de 563 millones de dólares gastados en publicidad entre las elecciones primarias y las generales, según la firma de seguimiento publicitario AdImpact.

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Sloan informó desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Matthew Lee, Aamer Madhani y Michelle L. Price en Washington, Haven Daley en San Francisco, Jonathan J. Cooper en Phoenix y Joseph B. Frederick en Orangeburg, Nueva York, contribuyeron a este despacho. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.