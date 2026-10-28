Videos de desinformación explotan a personas reales para difamar a candidatos demócratas al Senado

En redes sociales han comenzado a circular videos que se cree que fueron realizados con inteligencia artificial —y vinculados con Rusia— en los que se han utilizado indebidamente los nombres y fotografías de personas reales para difundir desinformación sobre dos candidatos demócratas al Senado en la recta final de la campaña rumbo a las elecciones legislativas.

Uno de los objetivos es Sherrod Brown, quien se enfrenta al senador republicano Jon Husted en Ohio. El video, que parece incluir cierta manipulación con IA, muestra un noticiero e incluye una imagen de Haya Akbik, quien hizo una pasantía para Brown hace varios años.

Akbik quedó horrorizada, y le dijo a The Associated Press que cualquier afirmación que se le atribuya en el video es “completamente inventada”.

“Es mi nombre, es mi reputación, haciendo esta acusación, y es totalmente falso", subrayó. "Y en el proceso perjudica al senador, a otra persona. Así que todo está mal”.

Los videos muestran la manera en que adversarios extranjeros siguen recurriendo a un libreto conocido para tratar de influir en los votantes estadounidenses, que decidirán qué partido controlará al Congreso. La amenaza podría amplificarse con el uso de IA, una poderosa herramienta para fabricar información perjudicial que puede parecer real.

Otro objetivo es James Talarico, que se enfrenta al republicano Ken Paxton por un escaño en el Senado por Texas. En el video, el cual también se cree que incluye cierta manipulación con IA, un exalumno de Talarico se dirige directamente a la cámara para hacer una confesión.

“Las personas más poderosas del mundo saben que no pueden vencer a James Talarico con la verdad, así que lo difaman con deepfakes de IA, bots extranjeros y teorías conspirativas para proteger su sistema político fallido y corrupto”, indicó JT Ennis, portavoz de Talarico.

La plataforma de redes sociales X retiró las publicaciones iniciales en que se compartieron los videos y suspendió a los usuarios por violar las normas de la plataforma. Sin embargo el martes seguían circulando copias de los videos —algunos de ellos compartidos cientos de veces—, lo que demuestra lo difícil que puede ser contener la desinformación que puede proliferar durante una campaña electoral.

Los expertos ven un parecido con videos rusos de 2024

Los videos se parecen a los clips elaborados por una red rusa conocida como Storm-1516, la cual arremetió contra la excandidata presidencial demócrata Kamala Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, hace dos años.

Los nuevos videos cuentan con señales distintivas similares y probablemente sean productos de la misma red, destacó Darren Linvill, profesor de la Universidad de Clemson y experto en análisis forense de medios. Encontró que las cuentas que compartieron el material reciente también habían difundido contenido anterior de Storm-1516.

La Embajada de Rusia en Washington no respondió de momento a una solicitud de comentarios. En el pasado, ha negado cualquier tipo de interferencia en elecciones en Estados Unidos.

La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos, que en ciclos electorales anteriores ha identificado públicamente algunos videos como campañas de desinformación rusas, tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

Hany Farid, profesor de la Universidad de Dartmouth dedicado al estudio de deepfakes de inteligencia artificial, dijo que sus análisis revelaron que los videos contra Brown y Talarico probablemente fueron generados o manipulados con ese tipo de tecnología.

Indicó que el video contra Brown es una “falsificación con tecnología básica”. El dirigido contra Talarico, probablemente fue generado con IA y “encaja con campañas previas de desinformación difundidas cerca de la jornada electoral”, sostuvo Farid.

Akbik dijo que el video en el que aparece pone de manifiesto la importancia de que el Congreso regule “la basura de IA en internet”.

“Esto es sumamente perjudicial”, puntualizó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.