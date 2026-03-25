Sudáfrica arresta a 12 altos mandos policiales por presunta corrupción

Investigadores anticorrupción de Sudáfrica arrestaron a 12 altos mandos policiales por presuntos delitos de corrupción y fraude, informó la fiscalía el miércoles.

Los agentes comparecieron más tarde ante un tribunal en la capital, Pretoria.

Las detenciones se produjeron mientras continúa la investigación sobre las denuncias de corrupción de alto nivel en la policía sudafricana. El presidente del país, Cyril Ramaphosa, ordenó la pesquisa y suspendió al ministro de Policía el año pasado.

Una segunda investigación del Parlamento examina también las acusaciones de que altos mandos policiales mantenían relaciones corruptas con presuntos jefes del crimen organizado y, en algunos casos, habrían recibido dinero de ellos a cambio de favores.

El arresto de los 12 agentes está relacionado con un contrato presuntamente corrupto para prestar servicios de salud y bienestar a policías, indicó en un comunicado la unidad de investigación anticorrupción de la Fiscalía. Según los fiscales, también fue arrestada una decimotercera persona, el director de una empresa.

Los agentes tuvieron su primera comparecencia ante el tribunal el miércoles junto a Vusimuzi “Cat” Matlala, el propietario de la empresa Medicare24 a la que se le adjudicó el contrato, quien es sospechoso de tener vínculos con el crimen organizado.

Matlala se encuentra actualmente en una prisión de máxima seguridad por cargos no relacionados de intento de asesinato.

Todos los agentes presentaron declaraciones juradas en apoyo de sus solicitudes de libertad bajo fianza y los fiscales indicaron al Tribunal de Magistrados de Pretoria que no se opondrían a su concesión.

Algunos de los agentes arrestados formaban parte del comité de licitación que evaluó y adjudicó el contrato y la fiscalía alegó el miércoles que deberían haber descalificado la solicitud de la empresa.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.