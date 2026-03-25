Repatrian a un camboyano deportado por EEUU a Esuatini, según su abogado

Un camboyano enviado por Estados Unidos al reino africano de Esuatini en el marco de un programa de deportaciones a terceros países del gobierno del presidente Donald Trump fue liberado de una prisión el miércoles para ser repatriado, informó su abogado.

Pheap Rom fue deportado a la nación del sur de África en octubre y estuvo recluido en una prisión de máxima seguridad junto con otros expulsados. Está previsto que tome un vuelo comercial a Johannesburgo, Sudáfrica, para iniciar su viaje de regreso a Camboya, explicó a The Associated Press su abogado en Estados Unidos, Tin Thanh Nguyen.

Estados Unidos ha enviado a 19 migrantes de otros países a Esuatini en tres tandas desde julio. Rom es el segundo en ser repatriado.

Trump ha adoptado una dura política migratoria y Estados Unidos ha deportado a unos 300 migrantes a lugares con los que no tienen vinculación en virtud del programa de terceros países, que ha sido criticado por abogados por considerarlo ilegal.

Washington ha alcanzado acuerdos con al menos siete naciones africanas para que reciban a algunos de esos migrantes. Estados Unidos pagó a Esuatini 5,1 millones de dólares para que aceptara hasta 160 deportados, según los detalles del acuerdo difundidos por su Departamento de Estado.

Nguyen señaló que Rom cumplió una condena de 15 años de prisión en Estados Unidos por intento de asesinato y fue liberado a finales de 2024. Rom estuvo retenido ilegalmente en la prisión de Esuatini durante cinco meses porque no enfrentaba cargos penales en el país africano, agregó el abogado en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.