"Spider-Man" sigue líder en taquillas mientras 2 filmes de dinosaurios pelean por el 3er lugar

Dos películas de dinosaurios muy diferentes devoraron una porción modesta de la taquilla norteamericana este fin de semana, aunque ninguna estuvo cerca de destronar a “Spider-Man” de su puesto en la cima de las listas, ni logró arrebatarle el segundo lugar a “The Odyssey”.

“Paw Patrol: The Dino Movie” y “The End of Oak Street”, una dirigida a los niños más pequeños y la otra una película original de acción con clasificación PG-13, se disputaron el tercer puesto en su primer fin de semana en cines. Según estimaciones de los estudios el domingo, la película protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor tuvo una ligera ventaja, con una proyección de 21 millones de dólares frente a los 20,5 millones de los cachorros animados.

Sin embargo, ninguna llegó al primer sitio, ya que “Spider-Man: Brand New Day” continúa tendiendo su pegajosa telaraña sobre el público, tres fines de semana después de iniciar su histórica racha. El estreno de Sony Pictures sumó otros 70 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá, lo que elevó su total doméstico a unos asombrosos 785,8 millones de dólares, convirtiéndola en el cuarto estreno doméstico más grande de la historia. Con 118,7 millones de dólares de mercados internacionales, superó los 2.000 millones de dólares a nivel mundial, siendo apenas la octava película en alcanzar ese hito (sin ajustar por inflación) y la segunda más rápida en lograrlo. “Avengers: Endgame” lo consiguió en 11 días en 2019. “Brand New Day” tardó alrededor de 18.

“The Odyssey”, ya en su quinto fin de semana, también logró mantenerse en segundo lugar con 23,2 millones de dólares el fin de semana, lo que impulsó su total doméstico a 504,7 millones de dólares. Con 98 millones de dólares de exhibiciones internacionales, impulsados por 36,6 millones de dólares en sus primeros días en cartelera en China, la épica de Christopher Nolan ya ha recaudado más de 1.200 millones de dólares en todo el mundo.

“The End of Oak Street” quedó por encima de las expectativas con alrededor de 21 millones de dólares en 3.446 salas. También recaudó 26 millones de dólares en funciones internacionales, para un estreno global de 47 millones de dólares frente a un presupuesto de producción reportado de 80 millones.

La película, escrita y dirigida por David Robert Mitchell, tiene a McGregor y Hathaway como padres suburbanos en 1982 cuyo vecindario es transportado misteriosamente a tiempos prehistóricos. Fue bien recibida por la crítica y actualmente tiene un 86% en Rotten Tomatoes, pero el público le otorgó una menos entusiasta B en CinemaScore. Según encuestas de salida de PostTrak, poco más de la mitad del público del fin de semana de estreno dijo que “definitivamente la recomendaría” a sus amigos.

El público familiar acudió a ver “Paw Patrol: The Dino Movie”, que Paramount Pictures estrenó en 3.545 salas de Estados Unidos y Canadá este fin de semana. Con clasificación PG, es la tercera película de Paw Patrol estrenada en cines desde 2021. El público del fin de semana de estreno le dio una A en CinemaScore. A nivel mundial, acumula un total de 69 millones de dólares.

El documental de Katseye “Katseye: Wild Hearts” completó los cinco primeros puestos con 4 millones de dólares en apenas 724 pantallas. Otros estrenos también lograron ubicarse en el top 10: “Six: The Musical Live” debutó en sexto lugar con 3 millones de dólares, seguida de “The Brink of War” con 2,7 millones. El romance en lengua tamil “Vishwanath & Sons” recaudó 1,6 millones de dólares para quedarse con el décimo puesto.

El thriller criminal de Matthew McConaughey “The Rivals of Amziah King” se estrenó fuera del top 10 con poco más de 1 millón de dólares en 632 salas. La biografía del joven Anthony Bourdain, “Tony”, por su parte, recaudó 706.676 dólares en 37 salas en su segundo fin de semana. El estreno de A24 se expandirá en las próximas semanas.

La taquilla se mantiene fuerte con la temporada de verano, ya concluida, al sumar más de 4.200 millones de dólares en ventas de entradas — alrededor de un 5,7% por encima del verano prepandémico de 2019. Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado en Rentrak, señaló que la cifra está a apenas unos 130 millones de dólares del récord del verano de 2013, que estuvo liderado por “Iron Man 3” y “Despicable Me 2” (“Mi villano favorito 2”).

Aunque este verano quizá no supere al de 2013, Dergarabedian opina que “este va a ser uno de los cinco mejores veranos de todos los tiempos”.

El año en general está apenas por debajo de los 6.900 millones de dólares.

Top 10 de películas por taquilla doméstica

Venta estimada en las taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

1. “Spider-Man: Brand New Day,” 70 millones de dólares.

2. “The Odyssey,” 23,2 millones de dólares.

3. “The End of Oak Street,” 21 millones de dólares.

4. “Paw Patrol: The Dino Movie,” 20,5 millones de dólares.

5. “Katseye: Wild Hearts,” 4 millones de dólares.

6. “Six: The Musical Live,” 3 millones de dólares.

7. “The Brink of War,” 2,7 millones de dólares.

8. “Toy Story 5,” 2,3 millones de dólares.

9. “One Night Only,” 2 millones de dólares.

10. “Vishwanath & Sons,” 1,6 millones de dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.