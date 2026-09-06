"Spider-Man: Brand New Day" suma 6 semanas seguidas en el No. 1 al cerrar Hollywood un gran verano

La cinta “Spider-Man: Brand New Day” se mantuvo al frente de las recaudaciones en los cines el fin de semana, convirtiéndose en apenas la segunda película de esta década en encabezar las taquillas durante seis semanas consecutivas.

Desde finales de julio, la película de superhéroes de Sony ha dominado las salas con una supremacía poco común. El último estreno que disfrutó de una racha tan larga al frente de las ganancias fue “Avatar: The Way of Water”, de 2022. “Brand New Day”, la cuarta película independiente de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, recaudó 18 millones de dólares el fin de semana, según estimaciones del estudio difundidas el domingo. Sony prevé 23,3 millones de dólares para el fin de semana festivo de cuatro días.

“Brand New Day” ha recaudado 2,4 mil millones de dólares en todo el mundo.

Por su parte, “The Odyssey”, de Universal Pictures, se mantuvo en el segundo puesto, según lo ha hecho durante gran parte de la racha de “Spider-Man”. La épica de Christopher Nolan sumó 13 millones de dólares en Estados Unidos el fin de semana, elevando su recaudación global a 1,63 mil millones de dólares. Más de 1.000 millones de esa cifra provienen de ventas en el extranjero, lo que convierte a “The Odyssey” en la primera en alcanzar ese hito internacional desde “Avatar”, de 2009.

Los dos éxitos de taquilla — “Spider-Man: Brand New Day” y “The Odyssey” — ayudaron a que Hollywood registrara su mejor verano desde antes de la pandemia de COVID-19. Hasta el 31 de agosto, la taquilla nacional totalizó 4,6 mil millones de dólares en la temporada, según Rentrak, un aumento del 26,1% respecto de 2025 y apenas por debajo del verano récord de 2013.

Rentrak pronosticó el domingo que, incluyendo el fin de semana del Día del Trabajo, el verano terminará con 4,759 mil millones de dólares, apenas por encima de los 4,758 mil millones del verano de 2013. Ese periodo, sin embargo, abarca 130 días este año, en comparación con 123 días en 2013.

Al tomar en cuenta la inflación y el aumento del precio de las entradas, el verano de Hollywood no fue tan históricamente sensacional. La asistencia sigue muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. Pero aun así representa un repunte notable para una industria cinematográfica que ha tenido dificultades para encadenar un verano tan lleno de éxitos en medio de la pandemia, los conflictos laborales y la expansión del streaming.

El fin de semana del Día del Trabajo suele ser un periodo tranquilo en los cines. Y ninguno de los estrenos nuevos — “By Any Means”, de Paramount, y “Onslaught”, de A24 — dejó mucha huella. Uno de los títulos con mejor desempeño el fin de semana fue “Coyote vs. Acme”, la película híbrida de acción real y animación de Looney Tunes. Disminuyó un moderado 29% y recaudó 11,3 millones de dólares en su segundo fin de semana de exhibición.

“Coyote vs. Acme” está resultando ser una buena inversión para Ketchup Entertainment. El distribuidor independiente adquirió la película por aproximadamente 50 millones de dólares después de que Warner Bros., que produjo la cinta de 70 millones de dólares, optara por archivarla. En dos semanas, “Coyote vs. Acme” se ha apoyado en buenas críticas y sólidas recomendaciones entre los espectadores para alcanzar 33,8 millones de dólares en Estados Unidos.

“By Any Means”, un thriller de acción sobre los derechos civiles ambientado en la década de 1960 y protagonizado por Mark Wahlberg y Yahya Abdul-Mateen II, debutó con 7,4 millones de dólares. Paramount proyecta obtener 9,2 millones de dólares para el fin de semana festivo de cuatro días. El público le otorgó una calificación “B+” en CinemaScore.

“Onslaught”, en cambio, fracasó con 1,9 millones de dólares en 1.918 pantallas durante el fin de semana de tres días y un pronóstico de 2,3 millones de dólares para el fin de semana de cuatro días. El estreno de A24, dirigido por Adam Wingard, es protagonizado por Adria Arjona en el papel de una ex francotiradora del Ejército que defiende su hogar en un parque de casas móviles de tres supersoldados experimentales que escaparon. La filmación de “Onslaught” costó unos modestos 15 millones de dólares, pero las reseñas (de 57% en Rotten Tomatoes) y las calificaciones del público (una “C” en CinemaScore) no fueron buenas.

Mientras tanto, “Buddy”, una comedia negra de bajo presupuesto, se ha convertido en un sorpresivo éxito. Hecha a un costo de apenas 3 millones de dólares, la película, dirigida por Casper Kelly y de los productores de “Weapons”, trata sobre un grupo de niños atrapados en una surrealista serie infantil de televisión de la década de 1990. Tras rendir por encima de lo esperado en su fin de semana de estreno, “Buddy” incluso aumentó sus ventas de entradas en su segundo fin de semana. La película recaudó 5,7 millones de dólares, un 5% más, con lo que su total de dos semanas ya suma 14,3 millones de dólares.

Las 10 películas más taquilleras en Estados Unidos

Esta lista incorpora las ventas estimadas de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak. Las cifras finales nacionales se publicarán el lunes.

1. “Spider-Man: Brand New Day”, 18 millones de dólares.

2. “The Odyssey”, 13 millones de dólares.

3. “Coyote vs. Acme”, 11,3 millones de dólares.

4. “By Any Means”, 7,4 millones de dólares.

5. “Insidious: Out of the Further”, 6,5 millones de dólares.

6. “Cars” (20º aniversario): 6,1 millones de dólares.

7. “Buddy”, 5,7 millones de dólares.

8. “PAW Patrol: The Dino Movie”, 3,3 millones de dólares.

9. “The End of Oak Street”, 2,9 millones de dólares.

10. “The Dog Stars”, 2,7 millones de dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.