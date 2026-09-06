Banda MS enamora en el Festival Arre

Banda MS cumplió su cita en el festival Arre Pepsi Black, dejando aflorar el lado más romántico de los fans de la música regional mexicana.

La agrupación originaria del puerto mexicano de Mazatlán deleitó al público el sábado por la noche con temas como “Mi mayor anhelo”, su cover de “Tu falta de querer” de Mon Laferte y el estreno de la canción “10 de 10” en el festival. La canción forma parte de su álbum “10 de 10”, que será lanzado el 11 de septiembre, para el cual dijeron que han estado trabajando desde hace dos años.

También se dieron vuelo con “Qué maldición” —en colaboración con Snoop Dogg, la cual presentaron con una botarga de perro en sustitución del rapero estadounidense—, y con el triángulo amoroso entre hombres mafiosos de “Me gusta tu vieja”.

Previo a su concierto estelar, los vocalistas Alan Ramírez y Oswaldo Silvas dieron una conferencia de prensa en la que señalaron que el concierto estaría dedicado, en parte, a su tecladista Gerson Leos, fallecido a comienzos de año por un infarto fulminante a los 36 años.

“Cada noche se la dedicamos a él”, dijo Silvas. “Él está ahí presente, es una persona muy importante para nosotros en el escenario y lo sigue siendo en nuestro corazón”.

El Arre está de vuelta en la Ciudad de México tras una edición en Monterrey y dos ediciones iniciales en la capital. Otros de los artistas estelares de su primera jornada fueron Grupo Cañaveral, Gabito Ballesteros, La Coreañera, Herencia de Patrones y Los Plebes del Rancho. Para este primer día se dieron cita cerca de 41.500 asistentes.

Una de las primeras artistas en presentarse el sábado fue Mar Solís, hija de Marco Antonio Solís “El Buki”. Además de sus éxitos “Tú tú tú” y “Bebiendo lágrimas”, interpretó “Más que tu amiga”, un cover de “Más que tu amigo” de su padre, y “¿A quién le importa?” de Alaska y Dinarama. Su madre, Cristian Solis, se encontraba entre el público, bailando y grabando muchos videos.

Además de las habituales botas y sombreros que lucen los asistentes y los músicos, este año se sumaron muchos impermeables, pues llovió durante varias horas de la noche.

El festival continuará el domingo con presentaciones de Alejandro Fernández, Los Tucanes de Tijuana, Eslabón Armado y Víctor Mendivil.