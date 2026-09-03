Sobrevivientes de la masacre de Sharpeville presentan demanda colectiva en Sudáfrica

ás de seis décadas después de que la policía del apartheid sudafricano abriera fuego contra una multitud desarmada que protestaba contra las leyes de pases en Sharpeville, un municipio al sur de Johannesburgo, sobrevivientes y familiares de las víctimas anunciaron el jueves que presentarán una demanda colectiva contra el gobierno.

En una rueda de prensa celebrada en Sharpeville, los abogados señalaron que el caso busca obtener una indemnización y pide a un tribunal que anule la Ley de Indemnidad de 1961, que, sostienen, impidió que las víctimas presentaran reclamaciones derivadas de la masacre y que sigue vigente hoy.

La policía disparó contra una multitud desarmada que protestaba contra las leyes de pases del apartheid el 21 de marzo de 1960, lo que provocó la condena internacional. Los registros policiales de la época del apartheid sitúan el saldo en 69 muertos y 180 heridos, mientras que una investigación citada por los demandantes indica que al menos 91 personas murieron y más de 238 resultaron heridas.

La masacre se convirtió en un momento decisivo en la lucha contra el apartheid, y el 21 de marzo se conmemora ahora en Sudáfrica como el Día de los Derechos Humanos, un feriado nacional.

Antes del anuncio del jueves, familiares de las víctimas recorrieron de nuevo la ruta de los manifestantes en una caminata silenciosa como testimonio.

Un sobreviviente vive con el trauma

Abram Mofokeng, de 87 años, tenía 20 cuando recibió disparos en el pie y la espalda mientras huía de los tiros. Una bala permanece alojada en su espalda.

“No es posible olvidar lo que ocurrió en 1960”, afirmó. “No puedo pasar un día sin pensar en cómo nos ha afectado”.

Mofokeng es uno de los tres residentes de Sharpeville que actúan como demandantes representativos de un grupo más amplio en el caso presentado por Lawyers for Human Rights. Los otros, Paulina Mathinye e Ishmael Poho, perdieron a sus padres en la masacre cuando eran niños.

Más de 70 sobrevivientes y familiares han manifestado su apoyo o su interés en sumarse al litigio.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el gobierno no había respondido a las consultas.

Por qué las víctimas no pudieron demandar

La lucha por una indemnización no es nueva. Tras la masacre, se presentaron alrededor de 258 reclamaciones, pero el gobierno promulgó posteriormente la Ley de Indemnidad de 1961, que protegía a las autoridades de responsabilidad legal y anulaba las reclamaciones. Solo cerca de un tercio derivó en pagos discrecionales, por un total inferior al 4% de lo que los reclamantes habían solicitado.

Los solicitantes quieren que se anule la legislación, argumentando que viola su derecho constitucional de acceso a los tribunales. Si tienen éxito, sus reclamaciones por daños y perjuicios podrán seguir adelante.

Los abogados no proporcionaron una cifra total de la reclamación, pero indicaron que variaría para cada demandante y que se calcularía con la ayuda de expertos.

También señalaron que el caso busca abordar vacíos que dejó el proceso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en virtud del cual solo 51 sobrevivientes de Sharpeville recibieron formalmente una indemnización.

“Un momento de ajuste de cuentas para la Sudáfrica moderna”

El litigio de Sharpeville se produce en medio de un impulso más amplio en Sudáfrica para revisar abusos de la era del apartheid, incluidas investigaciones reabiertas sobre las muertes de figuras antiapartheid como Steve Biko, los Cradock Four y el jefe Albert Luthuli.

Dan Leader, socio del bufete británico de derechos humanos Leigh Day, que asesora al equipo legal sudafricano, calificó el caso como parte de los “asuntos pendientes” de Sudáfrica.

“Este es un momento de ajuste de cuentas para la Sudáfrica moderna”, afirmó.

Charne Tracey, de Lawyers for Human Rights, dijo que los demandantes esperaban que el caso presionara al gobierno para entablar conversaciones con sobrevivientes y familias sobre indemnizaciones.

“No se hacen ilusiones de que deben llevar un garrote legal si quieren que se escuchen sus voces”. señaló en un comunicado.

Poho dijo que el caso iba más allá de una indemnización, y explicó que los efectos de la masacre se habían sentido en toda la comunidad de Sharpeville.

“Este no es un caso para un individuo como tal”, sostuvo. “Es un caso para cualquier otra persona que sufra una injusticia”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.