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AP Fotos: Gloria Steinem como líder del movimiento feminista

Fotografías muestran a Gloria Steinem a lo largo de las décadas como una voz destacada del movimiento por los derechos de las mujeres en Estados Unidos y una defensora de por vida de las causas feministas. La cofundadora de la revista (asterisk)Ms.(asterisk), conocida por llevar su mensaje a mítines, marchas y campus universitarios, murió a los 92 años.

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Esta es una galería curada por editores de foto de AP.

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