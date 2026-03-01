Tres muertos, entre ellos el sospechoso, y 14 heridos en tiroteo en bar de Austin, Texas

Tres personas murieron, entre ellas el presunto tirador, y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo a primera hora del domingo en un bar en la capital de Texas, Austin, informó la policía.

La jefa de Policía de Austin, Lisa Davis, indicó que un hombre que conducía un SUV se acercó al bar, encendió las luces intermitentes del vehículo, bajó la ventanilla y comenzó a disparar con una pistola, alcanzando a clientes en el patio del bar y frente al bar.

Luego el sospechoso estacionó el vehículo, se bajó de su auto armado con un rifle y comenzó a disparar a las personas que pasaban, declaró Davis. En ese momento, los agentes se encontraron con el sospechoso y le dispararon.

El agente especial interino Alex Doran de la oficina del FBI en San Antonio dijo que el tiroteo “potencialmente” fue un acto de terrorismo.

“Hay indicios en el sujeto y en su vehículo que indican un posible nexo con el terrorismo. De nuevo, todavía es demasiado pronto para hacer una determinación sobre eso”, señaló Doran.

En una conferencia de prensa anterior, Davis manifestó que la policía fue notificada de un “hombre disparando” en Buford's Backyard Beer Garden en el distrito de entretenimiento de la ciudad. La llamada se recibió antes de las 2 de la mañana.

Cuando la policía llegó al lugar, se enfrentó a un hombre armado y luego “respondió con disparos, matando al sospechoso”, indicó Davis.

El jefe de Servicios Médicos de Emergencia, Robert Luckritz, señaló que tres personas fueron halladas muertas en el lugar y que 14 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales. De los heridos, tres se encontraban en estado crítico. El tirador estaba entre los muertos.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los rescatistas.

“Definitivamente salvaron vidas”, afirmó Watson.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.